Nakažený je jako obnažený elektrický drát, vysvětluje Afgháncům přes Facebook populární lékař, který studoval v Brně

„Dneska si dáme játra. Práce jater je velice důležitá… koření a alkoholické nápoje jsou pro játra nebezpečné…“ Video šířící se po Facebooku obsahuje jen několik prostých lékařských rad. U nás by nejspíš nevyvolalo ohlas. Po celém světě, a především v Afghánistánu, ho ale viděly stovky tisíc lidí hovořících persky. A byly nadšeni. Játra ale teď vytlačil z veřejného prostoru koronavirus.

„Tohoto pohřbu se ve americké Virginii mohlo zúčastnit jen deset lidí!“ hlásá doktor Assaduláh Habibi Žarfbin v několik dní starém příspěvku na svém facebookovém účtu a nabádá krajany v Afghánistánu, aby si vzali z muslimů žijících v zámoří příklad.

V komentářích mu někdo žaluje, že na pořádném afghánském pohřbu se stejně jako dřív scházejí stovky truchlících. A na svatbě? Co by to bylo za obřad, kdyby na něm nebylo několik tisíc svatebčanů! Virus nevirus.

Podle oficiálních údajů přibylo včera v Afghánistánu 584 pozitivně testovaných na koronavirus. Země se tak přehoupla přes desetitisícovou hranici.

Doktor Žarfbin těmto údajům nevěří. „Může to být mnohonásobně víc,“ odhaduje. Usuzuje tak i vzhledem k případu šéfa kábulských komunálních služeb, který hrdě v médiích prohlásil, že je sice nakažený koronavirem, ale pilně řídí odvoz odpadu spolu se svými pracovníky dál. Žádná karanténa.

„Za to, co děláte vy v Kábulu, by vás tady v Evropě zavřeli. Je to trestný čin!“ zní z videozáznamu naléhavý hlas doktora Žarfbina. „Když máte koronavirus, jste jako obnažený