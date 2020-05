Někteří mladí Švédové si nechávají vytetovat na ruku portrét vrchního hygienika Anderse Tegnella. Jsou mu vděční za to, že nenechal zastavit život v zemi tak, jako to kvůli koronaviru udělaly prakticky všechny ostatní evropské země. Mnozí lékaři i vědci naopak Tegnellovi nemohou přijít na jméno. Podle nich je přímo zodpovědný za smrt tisíců lidí, které stát nedokázal ochránit. Rozzlobení jsou i někteří rodiče, kteří nechtějí posílat děti do škol. Někteří ředitelé jim vyhrožují, že jejich rodinu prověří sociální služba.