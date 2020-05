Kvůli obavám z viru v MHD zažíváme cyklistickou revoluci. V USA je problém sehnat kolo pod tisíc dolarů

Ani v České republice se zatím počty cestujících ve veřejné dopravě nevrátily na předpandemické hodnoty. Německo i Spojené státy mají mnoho vyprodaných cykloobchodů, Francie chce zájem o cyklistiku využít: investuje do nových cyklostezek, slibuje dokonce bezplatné opravy kol do 50 eur.

Ve Spojených státech se na cyklistiku pohlíželo dlouho jinak než v Evropě. Dospělí lidé tam využívali kola spíš na relax a sport než k cestě do práce. Například v New Yorku jen jedno procento lidí jezdí na kole do práce, zatímco v Kodani je to 60 procent.

Koronavirus to může změnit. Američané si kvůli obavě z jízdy veřejnou dopravou (ale i kvůli zavřeným posilovnám a tělocvičnám) ve velkém sedají na kola.

Jak napsaly New York Times, před jedním obchodem v Brooklynu stojí každý den fronta dlouhá jeden blok. „Na kole jsem neseděl od vysoké školy,“ říká sedmatřicetiletý muž čekající v řadě.

„Nic podobného jsem nikdy neviděl,“ řekl majitel jiného obchodu, jehož obrat stoupl oproti stejnému období před rokem šestinásobně.

Celonárodní prodej kol a příslušenství už v březnu narostl na dvojnásobek. V obchodech je problém sehnat kola pod tisíc dolarů a dodavatelé vyhlížejí dovoz z Číny.

„Máme žádosti o opravy od lidí, kteří vyhrabali kola, která nepoužívali deset let,“ řekl majitel servisu ze státu Connecticut.

Podobný cyklistický boom je vidět i v jiných městech na Západě. O vyprodaných cykloobchodech píšou i německá média. Příčinou je, že mnozí lidé se obávají infekce koronavirem v přeplněné veřejné dopravě a volí alternativu.

Ukazují to i grafy změny pohybu lidí v EU od února do května, které zveřejnilo Politico. Vycházelo z druhotných zdrojů – aplikací, v nichž si lidé plánují trasy ať už pěšky, autem, nebo veřejnou dopravou. Jak se restriktivní krizová opatření uvolňují, je vidět, že stále více lidí sedá do auta nebo chodí pěšky.

Vyhledávání tras pro cestu autem je v současnosti téměř stejně časté jako před obdobím domácí izolace. Ale v případě veřejné dopravy je stále na poloviční úrovni. Dosvědčují to i údaje Google o návštěvách zastávek a stanic veřejné dopravy ve srovnání s jejich obvyklým využitím (100 %). Situace je podobná v mnoha evropských státech, například ve srovnání