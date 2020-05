Notes: Nejvyšší soud povede motorkář na „hárveji“, Rusko nechtěně odhalilo pravdu a R. I. P. mentolkám

Není to tak dávno, co se ministr Hamáček v červené mikině kasal tím, že na Ústředním krizovém štábu řeší podporu českých firem. A řešil, až vyřešil! Ministerstvo vnitra vyplatilo českým firmám za ochranné prostředky 57 milionů korun! To je jedno procento z peněz, které dalo celkově na nákup roušek a dalších pomůcek. Zbylých 99 procent peněz (4,3 miliardy korun) putovalo do komunistické Číny. Jestli se situace do budoucna změní, se dočtete v článku Prokopa Vodrážky a Michala Tomeše.

Německo mělo dlouho jasně vyznačenou červenou linii, že německý daňový poplatník nesmí ručit za dluhy ostatních států Evropské unie. Jenže přišel koronavirus a kancléřka Merkelová s prezidentem Macronem představila půlbilionový fond na pomoc státům zasaženým epidemií. Protože by ale schválení evropských dluhopisů v Německu vyvolalo nepředvídatelnou reakci, Merkelová na zadlužení EU o dalších 500 miliard kývla pod podmínkou, že musí souhlasit celá sedmadvacítka. Berlín tímto gestem ukázal ochotu ručit za společné evropské dluhy, německá šrajtofle ale zatím zůstane v bezpečné kapse.

Nejvyšší soud povede motorkář Petr Angyalossy, jehož jméno umí málokdo vyslovit. Angyalossy je soudcem Nejvyššího soudu poslední tři roky, působí u trestního kolegia, jeho otec pochází z Budapešti, dříve chtěl být popelářem nebo zmrzlinářem a rád jezdí na motocyklu, což dnes připomenul i prezident Zeman při jeho jmenování. „Závěrem bych vám chtěl popřát radost z jízdy na motocyklu Hárvej (pravděpodobně myslel značku Harley-Davidson, pozn. red.) a chtěl bych vám doporučit, i když značka Hárvej (viz výše) to téměř neumožňuje, abyste jezdil pomalu, aby se vám nic nestalo. Hesenský princ se před týdnem na motocyklu zabil. Dejte si pozor,“ popřál prezident Angyalossymu ke jmenování. Já bych spíš řekla, že mu měl doporučit nosit přilbu… Prohlédnout si ho (ale bez „hárveje“) i celý ceremoniál můžete zde.

Po ukrajinském majdanu přišla razantní odpověď Ruska v podobě okupace Krymu a napadení východní Ukrajiny. Rusko navíc tvrdě zakročilo proti těm, kteří s jeho kroky nesouhlasili. Mezi ně patřil i krymský rodák, filmový režisér Oleh Sencov. Dusili ho plastovou taškou, bili ho a vyhrožovali mu znásilněním. Oleh Sencov vzdoroval a během půlroční hladovky napsal unikátní Deníky, které v češtině vyjdou na podzim v knižní edici Deníku N. Více o příběhu disidenta vypráví v podcastu reportérka Petra Procházková.

Rusko i přes vysoký počet nakažených koronavirem vykazovalo poměrně málo obětí. Jenže severokavkazská republika Dagestán kvůli chybě úředníka nechtěně přiznala, že v této horské zemi umírají od začátku pandemie stovky lidí na zápal plic. A tak Putin do hor na břehu Kaspického moře vyslal vojáky, zdravotníky a pracovníky ministerstva pro výjimečné situace, aby zachránili Dagestán a reputaci Ruska. Jenže zvýšenou úmrtnost na zápal plic vykazují i další oblasti… takže zkazka o tom, že v Rusku se na koronavirus neumírá, tak vzala řádně za své.

Koronavirus si nevybírá a už dorazil i k původním obyvatelům do amazonského pralesa. A právě domorodci jsou velmi zranitelní, protože mají horší imunitu vůči „našim“ respiračním chorobám. I některé léčebné procedury se jim mohou stát osudné. O nelehké situaci v době koronavirové v celé Latinské Americe píše Tomáš Nídr.

Americký prezident Trump (kromě toho, že doporučuje píchat si dezinfekci do žil a užívá antimalarika proti koronaviru – což experti vřele nedoporučují) obvinil exprezidenta Obamu z „nejhoršího politického zločinu v americké historii“. Pokud o někom prohlásíte něco tak závažného, očekává se, že budete vědět, v čem ten zločin spočívá. Ne tak ale Trump. „Už se to dlouho děje a dělo se to ještě před mým zvolením,“ vysvětlil Trump tzv. Obamagate a upřesnil: „A je strašné, že se to stalo. Z toho, co vím, se staly strašné věci, které se nikdy stát neměly.“ Více o konspirační teorii Obamagate píše Kirill Ščeblykin.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Překvapení v čele Nejvyššího soudu. Šéfovat mu bude Petr Angyalossy

Havlíček žene klíčový zákon pro Dukovany. Vláda diskusi omezila na 13 dní

Stát nevyužívá kapacity testování na covid-19, které zpočátku sám inicioval

Exekutorská komora tají informace o příjmech i ministerstvu spravedlnosti

Proč Německo ukázalo ochotu platit cizí dluhy?

Prezidentská kampaň v USA sílí. Trump se pustil do Obamy i soupeře Bidena

Šéf Pirátů Bartoš: Nejsem super hero, ale chci měnit svět

Komentář: Česko zahnalo v Evropě samo sebe do kouta

Šéf správy hmotných rezerv doufá, že krize povede k posílení organizace

Koronavirus napadl koncertní plány, ale překvapivě může hudbě i pomoci

Vyplatí se podpora spolků, které mají v krizi přispět k obraně?

Krátké zprávy

Vědci objevili v Hlavním dómu Kateřinské jeskyně v Moravském krasu sedm tisíc let starou kresbu, což z ní učinilo s náskokem 700 let nejstarší výtvarné dílo v Česku. Co černými čárami na mohutném kameni, kterému se kvůli vrásčitému povrchu přezdívá Mozek, chtěl umělec říct, se ale zatím zjistit nepodařilo. Nějaké nápady?

Premiér Babiš nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Podle Babiše by bylo fajn, kdyby Prymula, který byl generálem ve válce s koronavirem, zůstal ve státních strukturách.

Až dva roky za mřížemi hrozí exzastupiteli a exradnímu Jesenice Martinu Langovi za to, že na svůj Facebook napsal, že Zeman je „druhý Hitler a je potřeba podřezat ho jako svini“. Lang u soudu řekl, že se cítí být nevinný.

Nájem ve Zlaté uličce se zlatem platí. A několik obchodníků na to už dojelo, tři z nich proto na Pražském hradě skončili.

Koronavirus má i pozitivní dopady! Aspoň tedy na životní prostředí. Globální emise skleníkových plynů se v době protikoronavirových opatření propadly o 17 procent. Celoroční odhad snížení je 7 až 9 procent.

Konec mentolkám v Čechách i celé EU! Ode dneška platí zákaz prodeje mentolových cigaret (které byly oblíbené zvláště mezi mladšími ročníky… pamatujete?). Mentolky kouřilo asi 400 tisíc Čechů.

Dobré zprávy na konec! Po týdnu otevřených kadeřnictví nebo zahrádek u restaurací podnikatelé doufají, že se po finanční stránce dostali z nejhoršího. Potvrzují to také data, která má Deník N k dispozici. Utrácení kontinuálně roste.