Přehledně: Kterému ministrovi můžete říct comprendo, kdo se učí a kdo nedá bez tlumočníka ani ránu

Deník N sestavil z dostupných informací a odpovědí od jednotlivých resortů přehled, který by šel krátce shrnout takto: anglicky se bez tlumočení domluví jedenáct ze čtrnácti členů vlády. Francouzsky by si premiér Babiš mohl pohovořit se šéfem diplomacie Tomášem Petříčkem, v němčině by snad Babiš s vicepremiérem Karlem Havlíčkem stíhali držet tempo s Janou Maláčovou.

A pokud už ministři nějaký jazyk studují, což je vzácnost, budou si moci (krom jiného) s Janem Hamáčkem říci buenas tardes a muchas gracias.

Nejširší jazykový záběr ze členů vlády