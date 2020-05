Proč Německo otočilo a ukázalo ochotu platit evropské dluhy

Plán Merkelové a Macrona je „dalším krokem směrem k dluhové Unii a centralistickému státu“, kritizuje německo-francouzskou iniciativu Alexander Mitsch, který v kancléřčině straně CDU zastupuje její konzervativní křídlo. „Vyzýváme všechny naše poslance v Bundestagu a Evropském parlamentu, aby tomuto jednotnému zadlužování zabránili.“

Není to jen postoj konzervativců, nýbrž většinový německý názor. Představa, že Německo se svým ukázněným rozpočtem bude platit dluhy za ty evropské státy, které se podobně jako Řecko bezstarostně zadlužovaly, se u tamních daňových poplatníků nesetkává s nadšením.

I německé nadšení pro Evropu má své hranice

Řecká dluhová krize před deseti lety ukázala, že vášeň Němců k evropskému projektu má své hranice. V té době vstoupila na scénu německé politiky Alternativa pro Německo (AfD), která kritizovala záchranné programy pro Řeky a která rozdmýchala u části německé veřejnosti nostalgii po staré dobré západoněmecké marce.

Evropské dluhopisy, takzvané eurobondy, jsou v německé politice vysoce výbušným tématem, kterého se Angela Merkelová nechce dotknout. Pokud by na ně Německo kývlo, následovala by politická exploze, jejíž následky nedokáže v Berlíně nikdo odhadnout. Že by ale zacloumala průzkumy veřejného mínění, je prakticky jisté.

Tyto garance ostatním neodmítá jen křesťanskodemokratická CDU, ale i sociální demokraté z SPD, kteří s Angelou Merkelovou vládnou jako koaliční partner.

Jejich velkým a důsledným kritikem jsou i svobodní z FDP, se kterými Merkelová vládla v letech 2009–2013, tedy v nejvyhrocenějších letech eurokrize. Německo se snažilo tyto garance smést ze stolu, přestože byla v ohrožení i samotná existence Evropské unie, která je pro poválečné Německo nejzásadnějším projektem.

Eurobondy a nedokonale integrovaná Evropa

Německý problém s „eurobondy“ souvisí s polovičatou integrací Evropské unie, potažmo eurozóny. Německo nechce dávat finanční záruky státům, nad jejichž rozpočtem by nemohlo mít žádnou kontrolu. Eurobondy dávají z německého pohledu smysl jen tehdy, pokud