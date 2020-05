Trump obvinil Obamu z „nejhoršího politického zločinu v americké historii“. Vysvětlit ho ale nedokázal

Když o někom tvrdíte, že spáchal „největší politický zločin v americké historii“, očekává se, že budete vědět, v čem ten zločin spočívá.

Na otázku, o jaký zločin má v kauze „Obamagate“, jak ji Trump nazval, jít, poskytl prezident vyhýbavou odpověď. „Už se to dlouho děje a dělo se to ještě před mým zvolením,“ řekl americký prezident. „A je strašné, že se to stalo. Z toho, co vím, se staly strašné věci, které se nikdy stát neměly a nikdo by neměl dovolit, aby se v naší zemi staly znovu,“ dodal Trump s tím, že „uvidíte v nadcházejících týdnech“.

Dotaz směřoval na Trumpa po jedné z jeho twitterových smrští.

Novináři po prezidentově odpovědi nebyli o moc moudřejší, o přesný obsah „skandálu“ ale prezidentovi možná ani nejde. Analytici se obávají, že zaplní mediální prostor, podobně jako údajné skandály Hillary Clintonové během předvolební kampaně před čtyřmi lety, a odvedou pozornost od jiných témat.

.@PhilipRucker: You appeared to accuse Obama of a crime yesterday. What did he do?

TRUMP: "Obamagate."

RUCKER: What is the crime?

TRUMP: "You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody." pic.twitter.com/EUueidNwGp

— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2020