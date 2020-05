Modelovat by se dala celá Praha, člověk po člověku. Jestli bude vláda chtít

Kdyby byl koronavirus fotbal… Ale vlastně to není tak špatné přirovnání. Kdyby byl koronavirus fotbal, většinu lidí by zajímaly hlavně výsledky: Sparta vyhrála tři nula a postoupila v tabulce o příčku výš.

Seriózním sázkařům však tohle nestačí. Ti potřebují vědět, proč vyhrála. Je to náhoda, nebo trend? Jak si vedli klíčoví hráči? Co je pravdy na pověstech, že Ten a Ten se ze svalového zranění jen tak neuzdraví? A mnoho dalších maličkostí, které vám mohou pomoci, abyste věděli, jak vsadit a vyhrát.

Trenéři a manažeři týmů mohou jít mnohem dál. Profesionální sport se dnes opírá o datové analýzy ve stejné míře jako každý jiný byznys. Dokonce víc, protože sport se dá do čísel přeložit poměrně snadno: držení míče, naběhané metry, přesnost přihrávek, standardní situace a mnoho dalších údajů dají dohromady model hráče – nebo celého týmu –, který umožňuje předvídat. Ne dokonale, ale docela dobře. Špičkové kluby investují do softwaru stále víc, protože jim prokazatelně pomáhá. (Přečtěte si Moneyball od Michaela Lewise a nepřehlédněte, že je to kniha skoro dvacet let stará – dnes je matematika sportu nesrovnatelně dál.) Ve vrcholovém sportu jde o peníze.

I v epidemii jde o peníze, ovšem o nesrovnatelně vyšší částky. Kromě toho jde také o životy – hodnotu, na které žádná cenovka nevisí. Dalo by se čekat, že modelování, jež umožňuje předvídat, tady bude prioritou přinejmenším stejně závažnou jako na stadionech.

Společnost není Petriho miska

„Jen z epidemiologických dat se dobrý model sestavit nedá,“ řekl Martin Šmíd z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Ta věta víceméně shrnuje, o čem byl celý úterní seminář Iniciativy Model anticovid-19 pro Českou republiku. Plyne z ní také, že