Nejsem superhero, ale chci měnit svět. Politika je na palici, říká Bartoš

Dochází k hlubokému propadu daní z příjmů fyzických i právnických osob, krachují firmy, vládu čekají investice do podpůrných programů, zvyšuje se rozpočtový schodek, míra zadlužení státu u zahraničních věřitelů překročila bezpečnou hranici a pravděpodobně nás na podzim čeká druhá pandemická vlna. Co by teď mělo být hlavním tématem opozice?

Nemyslím, že si opozice selektivně vybírá. Ta témata jsou důležitá všechna. A nejenom s ohledem na pandemickou krizi. Česká republika už před ní byla podle NKÚ zasukovaná země. My jsme žili z výsledků práce lidí v období konjunktury a bylo očekáváno její ochlazení. Pandemie to urychlila. A nejen u firem, ale i u domácností, které nemají úspory.

Vy máte úspory?

Výši tří platů, kterou bychom měli mít, nemám. Mám rodinu. Něco mám, ale nejsem v situaci lidí, kteří jsou třeba už dva měsíce bez příjmů. Situace je složitá. Zmínila jste otázky týkající se ekonomiky a druhé pandemické vlny.

Mluvme o té druhé vlně.

To je věc, kterou jsme představovali panu premiérovi už ve chvíli, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Hlavním důvodem bylo nezkopírovat vývoj v Itálii. Tím, že vláda spolu s opozicí zavedla opatření brzy, získali jsme čas. A teď jsme dva měsíce po té stopce a já se ptám, jestli jsme ten čas využili dobře, abychom se na druhou vlnu připravili. A tam, myslím, musíme zabrat. Vláda ten čas promrhala.

Andrej Babiš prohlásil, že jeden z jeho týmů začal na přípravě na druhou pandemickou vlnu pracovat. Ale neprozradil nic konkrétního.

Já jsem panu premiérovi předminulý týden předal třífázový plán Pirátů Budoucnost řešíme teď, který popisuje priority a kroky ve zdravotnictví, ekonomice, vzdělávání či modernizaci země do prázdnin, do konce roku a v následujících letech. Je to věc, na které pracujeme měsíc a půl s epidemiology či ekonomy.

U vlády vidím deficit akčnosti krizového štábu, který se soustředil primárně na nákup a logistiku zdravotnických pomůcek. Ale linka, jak budeme postupovat dál, jak se naučíme žít s virem, neproběhla.

Také chybí efektivní testování. Laboratoře při různých institucích udělaly alianci a nabídly testovací kapacity. Dokázaly by otestovat desítky tisíc vzorků denně. Ale testují jen komerční laboratoře. Některé fakultní laboratoře už začnou tato narychlo připravená pracoviště zavírat a začnou zas dělat svoji každodenní práci.

Babiš ze svého plánu na druhou pandemickou vlnu neprozradil nic. Vy říkáte, že už jste mu předložili svoji vizi. Do toho tvrdíte, že doposud vám premiér kradl vaše návrhy, takže teď…

Já nepoužívám slovo kradl. Hovořím pozitivně, protože dělám politiku pro ty, které mám rád, a ne