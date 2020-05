500 miliard eur, v přepočtu zhruba 13,8 bilionu korun, by měl mít záchranný fond na obnovu unijní ekonomiky po koronavirové krizi. Francouzsko-německý návrh je zásadním obratem německé pozice, protože fond by měl být financován společným dluhem EU. To bylo do nedávna v Německu téměř tabu. Návrh ale ještě musí schválit všech 27 členských zemí.