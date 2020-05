Zapomenutá katastrofa, nebo Normalizace paniky? Vědci sepsali šest scénářů sci-fi filmu. Všichni v něm už hrajeme

Tituly vašich scénářů se pokusím převést z angličtiny, ve které jste je sepsali: Normalizace paniky. Zkrocení nejhorších impulzů. Příliš málo, příliš pozdě. Návrat k normálu se nekoná. Atomizovaný svět. Katastrofa? Zapomenuto. Nezní to zrovna jako názvy veseloher, spíš jako postapokalyptické horory.

Myslím, že žádný z nich není čistý horor, v každém se dá najít světlá stránka. Žádný nevyčnívá v hrůzostrašnosti nad jinými, ale i ten – alespoň v mých očích – nejlepší scénář je špatný. Nebo není dobrý, jak chcete.

Který to je?

Zkrocení našich nejhorších instinktů (Taming our worst impulses) počítá s tím, že se nám podaří částečně zkrotit virus i projevy globální ekonomické a společenské krize, ale bude nás to stát obrovské sebezapření. Budeme muset vydolovat to nejlepší z nás, což se zatím – obávám se – neděje.

Ale rád bych nejdřív řekl, že my jsme ty scénáře nepsali s přesvědčením, že je na výběr šest možností a nějaký „režisér“ si pro film, ve kterém všichni hrajeme, jeden vybere. Nepředpokládáme, že by se jakýkoliv z těch scénářů realizoval tak, jak jsme ho napsali, protože do budoucnosti promlouvá a bude promlouvat tolik spletitých jevů, že ani není možné všechny vzít do hry. A může se taky stát něco úplně jiného…

Tak co tedy těch šest scénářů popisuje?

Snažili jsme se