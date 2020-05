Po 66 dnech skončil v Česku nouzový stav a Jana Ustohalová připravila seznam všeho, co se od pondělí smí, a co pořád ještě ne. Během dne jsme navíc dostali několik nadějných zpráv, a to především v otázce otevření hranic: od 1. července se na Čechy těší v Řecku, dostaneme se taky od června do Španělska, Německo, Slovensko a Rakousko nám taky otevře hranice a zřejmě přestane platit i povinnost mít čerstvý negativní test na koronavir, byť kontroly namátkové stále budou.

Zda a kdy se kontrol zbavíme úplně, to ví německý zpravodaj Pavel Polák a jeho článek o chystaném setkání českého premiéra Babiše a německé kancléřky Merkelové.

Jestli je ale nebezpečnější svézt se výtahem, nebo jít na nákup, to s pečlivostí sobě vlastní rozebírá Petr Koubský. Strachu vás jeho analýza nezbaví, ale umožní vám jej ho dávkovat, protože ukáže, jak se „bát chytře a poučeně – tedy ne všeho stejně“. Na příběhu Boba z Chicaga, který nevědomky koronavir šířil, pak názorně ukáže, kam vede, když se člověk nebojí vůbec.

„Riziko je zhruba stejné při krátkém pobytu ve vysoce rizikovém prostředí jako při dlouhém pobytu v nízkorizikovém. Což je základní poučka, kterou je třeba mít na paměti, když se snažíte odhadnout, zda jste v nebezpečí,“ vypočítává Petr a přidává seznam nejrizikovějších míst. Jsou to samozřejmě ta, kde se vyskytujeme nejčastěji a nejdéle, tedy domov a rodina a pracoviště.

Děti z prvního stupně budou moct do škol už za týden, a tak mnohým z nich skončí výuka pomocí tabletů. Jak zjistit, zda se na nich mezitím nestaly závislými, radí Barbora Vajsejtlová.

Pozoruhodnou výměnu názorů s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou zažili redaktorka Jana Ustohalová a ekonomický editor Jan Pavec. Ta se v jejich rozhovoru Jsem sociální demokratka a poslední, co bych udělala, jsou asociální opatření odehrála zhruba takto:

Nebyla naopak možnost firmy motivovat, aby i ve ztížených podmínkách fungovaly dál?

Když jsme je zavřeli?

Když jsme je zavřeli? Některé mají jen snížené tržby a musí si vybírat, jestli lidi pošlou na překážky, nebo je nechají ve sníženém režimu.

Vy mi argumentujete, vy se mnou neděláte rozhovor. Vy se mnou nesouhlasíte.

Vy mi argumentujete, vy se mnou neděláte rozhovor. Vy se mnou nesouhlasíte. Předkládám vám argumenty, které říkají podnikatelé.

Jestli chcete argumentovat, moc ráda, ale rozhovor má probíhat tak, že můžu doříct větu.

Jestli chcete argumentovat, moc ráda, ale rozhovor má probíhat tak, že můžu doříct větu. Dobře, dořekněte.



Znělo to nejdřív jako dobrá zpráva: Stát nakonec našel miliardy na ochranné pomůcky. Jenže kolegyně Hanka Mazancová a Michal Tomeš zjistili, že miliony respirátorů mohou skončit v koši, a to už tak dobrá zpráva není.

Jak to bylo s angličtinou ministryně Schillerové a zda měli novináři právo ji z cizího jazyka, tolik potřebného při zastupování Česka v Evropské unii, vyzkoušet, v podcastu Studio N vysvětlují Filipu Titlbachovi mediální analytik Filip Rožánek a šéf Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP Petr Orság.

Nejnovější vývoj ve vztazích mezi Venezuelou, Spojenými státy a Íránem zachycuje zahraniční redaktor Kirill Ščeblykin, který upozorňuje na nově vznikající konflikt. K venezuelským břehům totiž míří pět íránských tankerů, které do ropné velmoci stižené ekonomickou krizí vezou benzin. USA, které na obě země uvalily sankce, nyní „zvažují kroky“.

A ruská zpravodajka Petra Procházková přináší pozoruhodný rozhovor s ruským virologem Sergejem Nětosovem o tajné biologické laboratoři a o tom, jestli je koronavirus k Rusům milosrdnější: “Všechno ještě přijde,“ říká tamní expert a dobře ví proč.

Kromě Ruska začíná závažnost pandemie koronaviru docházet i Zambijcům v Africe. Ti nejdřív měli za to, že z viru šílí jen bohatá Evropa. Teď už lidem dochází, že je to problém, říká rozvojová koordinátorka v Africe Lucie Hrabcová v rozhovoru Renatě Kalenské.

Co vás čeká v papírovém Enku zítra:

– Premiér Babiš bude s kancléřkou Merkelovou jednat o otevření hranic

– Proč se výsledky malých studií tolik liší od státem organizovaného testu promořenosti?

– Europoslanec Blaško oblepil zemi plakáty. Že je z SPD, zamlčel

– „Červené tlačítko“ ministra zdravotnictví Vojtěcha dráždí opozici

– Virus by se táborem migrantů prohnal jako hurikán, varuje fotograf

– Pomoc státu firmě Smartwings může vyřešit její trvající problémy

– Komentář: Rusko po nikom nemá právo vymáhat vděk za osvobození

– Paleontologové odhalili nejstaršího zástupce moderních živočichů, malého červa

– Koronavirus ji uvěznil v izolaci v Kalifornii, nyní jí vychází její druhý román Smrtholka

– Slavná hra Mafie se vrací v novém kabátě

A na závěr jedno nemilé zastavení. Do datové schránky Deníku N dorazila předžalobní výzva od JUDr. Marka Nespaly, právního zástupce Kanceláře prezidenta republiky. Plnou moc mu udělil kancléř Vratislav Mynář, jenž nás jeho prostřednictvím vyzývá, abychom napsali, že se články, které jsme ke kauze dosud publikovali, nezakládají na pravdě. Pokud žádosti nevyhovíme, avizuje doktor Nespala podání žaloby.

Předžalobní výzvu od vedoucího Kanceláře prezidenta republiky považujeme za pokus o zastrašení redakce Deníku N a jejích členů. „Je pokusem zastavit naše psaní o jedné z nejdůležitějších a pro nezávislost České republiky také nejnebezpečnějších kauz poslední doby. Tato snaha je marná. Zastrašit se nenecháme a své zdroje budeme chránit. Za vším, co jsme o kauze dosud napsali, si plně stojíme,“ odmítá kancléřovy požadavky v editorialu šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek.

Já jen dodávám, že jsem ráda součástí redakce, kde se vedení za své redaktory postaví.

Hezký večer.