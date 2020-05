Iniciátor jihočeské studie se ohradil proti zprávě, že covid-19 měl každý dvacátý Čech. Přesto ji pomáhal šířit

Páteční překvapivé „předběžné výsledky“ testů promořenosti v Jihočeském kraji odborníci mírní. S prezentovanou mediální zkratkou, že protilátky má každý dvacátý Čech, nesouhlasí ani iniciátor studie Martin Kuba z ODS. „Je nešťastné říkat konkrétní procento, takto jsme to nikdy neprezentovali a nikdy bychom s tím tak nešli ven,“ brání se. Přesto zprávy o výsledcích studie propaguje na svém Facebooku.

Překvapivé zjištění přišlo v pátek z Jihočeského kraje: předběžný výsledek tamní studie promořenosti podle serveru Seznam Zprávy ukázal, že nemoc covid-19 v Česku prodělal každý dvacátý člověk. To by bylo v přímém rozporu s výsledky nedávné celostátní studie, z níž vyšlo, že takzvaná imunizace společnosti je velmi nízká a s koronavirem se zatím setkal jen zlomek procenta lidí v Česku.

Páteční informaci serveru Seznam Zprávy ale odborníci mírní. Upozorňují na několik zásadních háčků: výsledky se týkají jen jednoho regionu, a nedají se proto zobecnit. Zatím navíc nejsou známé detaily studie, protože autoři nezveřejnili její protokol. Jde navíc o předběžné výsledky, se kterými se ještě bude statisticky pracovat a které je ještě třeba očistit od chyb. A těch nemusí být málo: jak upozornil například ekonom Jakub Steiner z pražského institutu Cerge-EI a univerzity v Curychu, velkou nejistotu do mediálně prezentovaných předběžných výsledků vnáší skutečnost, že tvůrci studie použili testy, které mohou přinést až deset procent chybných výsledků.

Ani samotný iniciátor jihočeské studie, krajský zastupitel ODS a lékař Martin Kuba, nesouhlasí se závěrem, který server v pátek představil – tedy že podle jihočeské studie má každý dvacátý v Česku protilátky. „Takto bych to neřekl. Komentovat jakákoliv procenta a čísla by bylo v tuto chvíli předčasné a to jsem také od začátku říkal. Žádná data jsme nikomu neposkytli, celou dobu pouze komentuji uniklá data,“ upozorňuje Kuba. „Bohužel neumím ovlivnit editorský titulek, který touží