Uzavřít ekonomiku a zachránit životy, nebo ubránit hospodářství před pádem za cenu více mrtvých? Etika kononaviru

Mnoho států začalo uvolňovat pandemické restrikce. A například v Dánsku nejmenší děti chodí už měsíc do školy. Ukázalo se, že dánský počet nakažených klesá, ale už ne tolik jako dosud. Je tedy etické uvolnit restrikce za cenu toho, že se více lidí nakazí?

Důležité je, že se čísla pacientů stále snižují, i když pomaleji než předtím. Je to také jediné číslo, které dokážeme změřit. A když vidíme, že se čísla stále snižují, tak se uvolňování protipandemických opatření dá ospravedlnit.

Zároveň ale počítáme s tím, že tady budou nějaké vedlejší škody. Ty se týkají nejen lidských životů, ale i ekonomiky. Můžeme se na to dívat odmítavě a říkat, že kvůli tomu, že jsme začali uvolňovat opatření, víc lidí umře. To je ten negativní pohled na věc. Ale dá se to vzít i z té pozitivní stránky a to tak, kolik zachráníme pracovních míst.

Je tedy legitimní ospravedlňovat záchranu ekonomiky za cenu lidských životů?

Můj pohled je trochu jiný. Lidi rozděluji do tří skupin podle toho, jak se jich koronavirus dotkl.

Ta první je