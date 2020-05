Kvůli Smrtholce jsem mluvila i s psychology poskytujícími pomoc pozůstalým po sebevrazích, říká Lucie Faulerová

Koronová karanténa vás zastihla v Kalifornii, jak ji prožíváte?

Je to docela dobrodružství. Jsem tu už o dva týdny déle, než jsem se svým krátkodobým povolením měla nárok, a teď řeším s imigračním další prodloužení pobytu, protože mi zrušili už druhý let.

Moje prožívání tu za tu dobu prošlo určitým vývojem. Zpočátku když Trump zrušil lety do USA, a tím pádem začaly aerolinky rušit i lety z USA, jsem byla trochu nervózní z vědomí, že se nemůžu jen tak rychle dostat domů, kdyby se něco stalo. Ten pocit fyzické vzdálenosti od rodiny a od přátel, v kombinaci s pouze zprostředkovanou představou o tom, co se doma děje, mi byl nepříjemný.

Je pro vás na izolaci a karanténě i něco pozitivního?

Zaplaťpánbu za to, že jsem během karantény u přítele. Představa, že bych uvízla v Česku bez něj a nemohli bychom se k sobě dostat, je pro mě tisíckrát horší. Celý tenhle rozměr, že jsme takhle spolu ve dvou týdny doma, je pro mě z karantény jedna z nejpozoruhodnějších zkušeností. Skoro jako by to byla promyšlená zkouška, kterou si na nás připravil zvrhlej vědec. Sblížilo nás to a sbližuje, rozhodně se nenudíme. Paradoxně se kvůli všemožným omezením dají vymyslet výlety na místa, která bych jinak možná vůbec neviděla, nebo činnosti, které by mě jinak ani nenapadly…

Prohlubuje současná situace kulturní rozdíly mezi Evropany a Američany?

Rozdíly se v něčem stírají a v něčem naopak zvýrazňují. Rozhodně je strach z neznámého společný všem globálně, to žádný evoluční vývoj a kulturní kontext z lidí nevymlátil. Další věc je, že strach je v pořádku, akorát