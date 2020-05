Malý krok pro červa, velký skok pro Zemi. Paleontologové odhalili nejstaršího zástupce moderních živočichů

Před více než půlmiliardou let odstartovala revoluce, při které se z planety mikrobů, prvoků a drobných beztvarých živočichů stala naše dobře známá Země kypící množstvím velkých pohyblivých zvířat. Až donedávna zůstávaly kořeny této změny skryté. Podle nové studie se nám ale možná celou dobu schovávaly klíčové zkameněliny přímo pod nosem.

Život vznikl na naší planetě zhruba před čtyřmi miliardami let. Po většinu této doby však setrvával ve formě drobných jednobuněčných organismů – bakterií a jim podobných, i když nepříliš příbuzných mikrobů ze skupiny Archea. Kdybychom připodobnili historii pozemského života k fotbalovému zápasu, první složitější buňky by se vyvinuly až po poločase. Další bezmála čtvrtinu zápasu – miliardu let – trvalo, než se objevily jednoduché mnohobuněčné řasy. A teprve v poslední čtvrthodince se plně rozvinul svět velkých rostlin a zvířat, jaký známe z dneška.

První tři miliardy let byl tedy pozemský život malý a nenápadný. Změny pozemské biosféry se nijak nepodobaly pozdějšímu kvasu, při kterém se příroda překonává při vytváření stále nových, nápadných a vzájemně odlišných druhů. Raná Země by snesla srovnání snad jen s některými dnešními extrémními prostředími – vysoce slanými zátokami a jezery, dnem moří nebo polárními pustinami.

Trhliny v kambrické explozi

O to zajímavější je fakt, že evoluce zařadila před zhruba 540 miliony let – na počátku období zvaného kambrium – úplně nový rychlostní stupeň. Během několika milionů let se ve fosilním záznamu objevili velcí dvoustranně souměrní pohybliví živočichové. Řada z nich byla na první pohled dravá, další se živili vrtáním ve dně nebo pojídáním bakteriálních nárostů. Závody ve zbrojení mezi predátory a kořistí