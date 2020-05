Deník N se nenechá zastrašit výhrůžkami kancléře Mynáře

Před šesti týdny jsme publikovali otevřený dopis vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynářovi, v němž jsme se ozvali proti jeho nepřijatelným osobním útokům na redaktory Deníku N a vyzvali ho k omluvě. Zároveň jsme mu připomněli otázky, které jsou klíčové pro poznání pravdy o pozadí kauzy výhrůžného čínského dokumentu určeného tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, a požádali ho opakovaně o jejich zodpovězení.

Od kancléře Mynáře se nám dostalo hned dvou odpovědí.

První byla reakce na náš otevřený dopis zaslaná do našeho redakčního mailu. Kancléř v ní odmítá, že by si objednal u čínského velvyslanectví jakýkoli dopis, neodpovídá však ani na jednu z našich čtyř klíčových otázek. Vratislav Mynář nevysvětluje, jakou roli on osobně sehrál ve vzniku čínské výhrůžky a co o okolnostech jejího doručení Jaroslavu Kuberovi ví. Položených otázek nevyužívá ke svému možnému očištění a vyvrácení informací o svém angažmá ve vzniku dokumentu. Občanům České republiky dál znemožňuje, aby zjistili fakta ve věci eminentního veřejného zájmu.

Mynářova odpověď na otevřený dopis neobsahuje ani omluvu redaktorům Deníku N, je naopak prošpikována novými urážkami, zpochybňujícími duševní zdraví a schopnost porozumět psanému textu. Jde o vyjádření nedůstojná slušné a rozumné mezilidské komunikace.

Druhá odpověď na náš otevřený dopis dorazila již do naší datové schránky od advokáta JUDr. Marka Nespaly, právního zástupce Kanceláře prezidenta republiky.

Kancléř Mynář, jenž plnou moc doktoru Nespalovi za prezidentskou kancelář udělil, nás jeho prostřednictvím vyzývá, abychom napsali, že se naše články, které jsme ke kauze dosud publikovali, nezakládají na pravdě a že nedisponujeme informacemi potvrzujícími jejich obsah. Alternativně se domáhá uveřejnění omluvy za publikování nepravdivých informací, a to ze stejného důvodu jako v případě prvním. Pokud žádosti nevyhovíme, avizuje doktor Nespala podání žaloby.

Stojí za pozornost, že žádosti o uveřejnění dementi, respektive omluvy z naší strany předchází v dopise Mynářova advokáta žádost o „předložení (dostatečné specifikace) zdrojů“ informací, z nichž jsme v našich textech vycházeli. Kancléř Mynář chce znát jména lidí, kteří na jeho jednání upozornili. Zřejmě mu na nich záleží víc než na opravě informací, které jsme zveřejnili a jež má za nepravdivé. Ať už jsou jeho motivace jakékoli, jde o nebezpečný pokus omezit jeden z důležitých způsobů, jimiž média v otevřené společnosti kontrolují výkon veřejné moci.

Předžalobní výzvu od vedoucího Kanceláře prezidenta republiky považujeme za pokus o zastrašení redakce Deníku N a jejích členů. Je pokusem zastavit naše psaní o jedné z nejdůležitějších a pro nezávislost České republiky také nejnebezpečnějších kauz poslední doby. Tato snaha je marná. Zastrašit se nenecháme a své zdroje budeme chránit. Za vším, co jsme o kauze dosud napsali, si plně stojíme.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Deníku N,

jsme přesvědčeni, že jsme odvedli důležitou a poctivou práci, a budeme v ní dál, s maximálním respektem k nejvyšším standardům novinářské etiky, pokračovat. Budeme vděčni, pokud nás v ní budete nadále podporovat.

Pavel Tomášek, šéfredaktor Deníku N