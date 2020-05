Úplný konec kontrol na česko-německých hranicích? Babiš bude zítra jednat s Merkelovou

Německo postupně rozvolňuje kontroly na hranicích s pěti sousedními západními státy včetně Rakouska. Od poloviny června by už pak na přechodech do Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Francie a Dánska neměli být žádní policisté. Na hranici s Českou republikou je situace jiná. Praha zatím trvá na přísných kontrolách. Změnit by se to ale mohlo už velmi brzy. Zítra bude kancléřka Angela Merkelová telefonovat s premiérem Babišem. Otázka společné hranice je podle informací Deníku N jedním z hlavních témat.