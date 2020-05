Nikdy se nefoťte v síťovaných punčochách

Esej spisovatelky Sofi Oksanenové: Když finská premiérka Sanna Marinová navštívila v březnu Spojené státy a přednášela na Columbia University, v sále nebylo k hnutí. Největší finský deník Helsingin Sanomat v reportáži poukázal na to, kolik studentů se chtělo s Marinovou vyfotit, protože je opakem prezidenta Trumpa. Protože je žena. Protože je mladá žena u moci. To, co říkala o Finsku, znělo mnohým účastníkům jako utopie.