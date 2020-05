Romance za koronu. Rolling Stones, Dylan i další muzikanti se zavřeli do studií a píšou pandemické písně

Je to jenom korona’n’roll, mohli bychom parafrázovat slogan evergreenu It’s Only Rock’n’Roll od Rolling Stones. Akorát bez pokračování „but I like it“. Pandemií vynucená izolace se pochopitelně nelíbí nejen muzikantům. Ale protože na všem zlém se dá obvykle najít aspoň trocha dobrého, globální tragédie zafungovala jako inspirace i pro legendární hudebníky, od kterých bychom nové silné výpovědi už ani nečekali.

Mediální pozornost přitáhli koncem dubna především Rolling Stones písní Living In A Ghost Town, doprovázenou sugestivním klipem se záběry pustých ulic Londýna, Los Angeles, Osla či Kapského města. „Největší rock’n’rollová kapela světa“ sice ohlásila plány na novou autorskou desku už v roce 2017, stále však nebylo jisté, zda se muzikantům v nahrávacím studiu daří a zda něco vůbec pustí do světa. Navíc měli Stones v plánu pokračování monstrózního No Filter Tour, které by práci na albu opět zbrzdilo. Najednou se však objevil zdařilý nový song a posunuté termíny koncertů dávají hudebníkům čas na další studiovou práci.

Základy skladby Living In A Ghost Town měla kapela hotové už před virovou polízanicí, píseň však