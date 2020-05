Češi oceňují, že nestavíte pomníky legionářům. V Praze máme fašizující politiky, tvrdí Filip na webu ruské armády

První místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) vykreslil v rozhovoru pro ruský armádní web Krasnaja zvězda Českou republiku jako zemi, v jejímž hlavním městě vládnou fašisté. Zároveň ocenil Rusko za to, že nebuduje pomníky československým legionářům z první světové války. Ti přitom měli velký podíl na vzniku československého státu.

Ruská média si českých komunistických politiků a prokremelských aktivistů všímají poměrně často, slouží jim jako vykladači politického dění v České republice. A to bez ohledu na to, že jsou komunisté v českém Parlamentu už třicet let opoziční stranou. Nebo donedávna byli, nyní poskytují smluvní toleranci vládě ANO Andreje Babiše.

A šéf komunistů a první místopředseda Poslanecké sněmovny měl krátce po 75. výročí konce druhé světové války ruskému médiu co říct. Komunistům vadí, že vedení Prahy 6 v souladu s hlasováním zastupitelstva městské části odstranilo sochu sovětského vojevůdce Ivana S. Koněva.

Nezůstalo ale jen u něj. Filip v rozhovoru přednesl řadu komunistických pohledů na moderní československé dějiny.

„Členové KSČM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda nejeví zájem nutit místní úřady, aby budovaly pomníky těm českým legionářům, kteří nikoho v Rusku neosvobodili a neučinili nic