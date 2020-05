Kde vám víc hrozí nákaza koronavirem: Srovnáváme práci, restaurace i kina

Výzkum koronaviru se týká hlavně dvou oblastí. Jedna z nich zkoumá vlastnosti viru, jeho biochemické chování, jeho DNA. Tento výzkum směřuje k nalezení léků a vakcín a zabývají se jím hlavně virologové, biochemici a lékaři řídící klinické studie.

Druhou oblastí zájmu je šíření viru ve velkých populacích a testování, ať už na jeho přítomnost, nebo na protilátky. S tím souvisejí pojmy jako promořenost, reprodukční číslo či kolektivní imunita. Zde jde o doménu epidemiologů.

Někde mezi tím, mezi pohledem do mikroskopu a na mapu světa, se nalézá málo prozkoumané mezioborové území. V něm by měly být k nalezení odpovědi na otázky, které teď zajímají každého. Nakazím se dotykem tyče v tramvaji? Jízdou ve výtahu, kde se předtím někdo rozkašlal? Je bezpečnější nakupovat v malém krámku, anebo v obřím hypermarketu? Mohu si zajít do kina, nebo je to nebezpečné přání? Co děti – posílat je do školy, nebo držet doma? A máme jim nadále zakazovat návštěvy u babičky? Plus asi milion dalších otázek.

Odpovědi na ně – správné či mylné – budou ovlivňovat naše každodenní chování, a to nejspíš po dost dlouhou dobu. A týmiž odpověďmi se řídí i vládní opatření.

Znalostí v tomto směru skutečně není mnoho, několik poměrně spolehlivých praktických rad se však poskytnout dá. V tomto článku se budeme