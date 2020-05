Tanec mužů pohlcených propastí. Karikův historický thriller si v temnotě nezadá s jeho pozdějšími horory

Ve slovenském originálu vyšlo Na smrt ve dvou svazcích v letech 2012–2013. Obsáhlý příběh, jehož děj sahá od sklonku dvacátých let minulého století do roku 1945 a pokrývá události od Ružomberoku přes New York a Mnichov až po východní frontu druhé světové války a koncentrační tábor Osvětim, byl předělem autorovy beletristické kariéry. Pokusy o reportážní thrillery „rozhořčeného“ angažovaného pozorovatele současného Slovenska jako Ve stínu mafie nahradilo přímočařejší žánrové pojetí, jehož dosavadním vrcholem je horor Trhlina, s kterým Karika ovládl největší slovenskou literární cenu Anasoft a velký komerční úspěch slavila i jeho filmová verze, momentálně ke zhlédnutí například na Netflixu.

A přestože se i později vrátil v ambiciózním románu Černá hra a jeho dvou pokračováních k modelu sociálně kritické gangsterky ze současnosti, jeho síla je jinde.

Přátelství na rozcestí

Viktor Hiler a Karel Schmidt jsou nerozluční přátelé. Co na tom, že Viktor je Žid a Karel Němec? Když však brání kamarádku před rasistickým synem místního podnikatele, situace se tragicky zvrtne. Viktor, který pro sebe v Ružomberoku beztak nevidí budoucnost, nakonec bere vinu na sebe a utíká do Ameriky, zatímco nadějný Karel se tak může o něco později s rodinou přestěhovat do Mnichova a vystudovat medicínu.

Ovšem obě země zaslíbené se ukazují být zřídlem jedu. Viktor v New Yorku zjišťuje, že