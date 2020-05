Vojtěchovo „červené tlačítko“ dráždí opozici. Chce, aby ministrova mimořádná opatření mohla Sněmovna zrušit

Poslanci by mohli zrušit některá mimořádná opatření, která by ministr zdravotnictví vydával podle chystaného dočasného zákona k boji s epidemií covid-19. Vyplývá to z pozměňovacího návrhu, který k tomu vládnímu předložil lidovecký poslanec Marek Výborný. Podle něj je nutné, aby vláda byla i nadále pod kontrolou Parlamentu. Podporu má od části opozice.