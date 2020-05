Včelstva vymírají jen lokálně, zabíjejí je hlavně „chytří upíři“. Hororové zvěsti o konci světa patří k mýtům, říká vědkyně

Česko je druhá „nejzavčelenější“ země na světě. Loni tu včelaři chovali 870 tisíc včelstev, pětina jich však nepřežila zimu. „Ztráty jsou veliké, ale ve skutečnosti na světě počet včelstev mírně roste,“ říká bioložka a včelařka Alena Bruce Krejčí. Jak je to tedy je s vymíráním včel? A kdo jsou ti „strašně chytří upíři“, kteří jsou – v čilé spolupráci s dalšími vlivy – patrně hlavními viníky zkázy včelstev? A kolikrát za život vyletí z úlu královna matka – stroj na vajíčka?

Kdy vám naposledy uletěly včely?

Obrazně i doslova před dvěma lety, kdy jsem plně pochopila smysl výroku: Kouká, jako kdyby mu uletěly včely. To byl rok, kdy jsem udělala všechno, jak mělo být, pečlivě, pořádně, včas. Stejně jako každý rok předtím. Na začátku září úl plný včel, za čtrnáct dní úl plný zásob, ale úplně bez včel.

Co se stalo?

Krátkověké včely asi pomřely a dlouhověké se nenarodily. Za normální situace právě v srpnu, září, říjnu dochází k výměně letní generace včel za zimní. Nemocná nebo věkem sešlá včela většinou neumírá v úlu, nechce ostatním přidělávat práci a šířit nemoci. Vyletí a už se nevrátí. To se zřejmě stalo i s mými. Ale se všemi.

Byla jsem zoufalá, hledala jsem viníka, ale nenašla. Doteď nevím, co přesně se stalo. Pravděpodobně za to mohly viry. Bylo mi tak líto včel, času, medu. Ten rok byl ale pro celé jižní Čechy špatný, pomřelo hodně včelstev. Naštěstí se taková situace u nás neopakuje příliš často, spíš jde o lokální záležitost. V anglicky mluvících zemích pro ni existuje vědecký termín CCD – colony collapse disorder (syndrom zhroucení včelstev), stav, kdy včelstvo rychle uhyne, většinou z neznámých příčin.

Takže je pravda, co se píše v titulcích? Vymírají včely?

Se slovy jako „vymírání“ bych byla opatrná. Dlouhodobě je u nás úmrtnost kolem patnácti procent, což není tak hrozné. Vypadá to, že letošní zima byla horší, podle prvních dat ji nepřežila až pětina včelstev (podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, kterého se zúčastnilo 1729 včelařů, byl letošní úhyn 20,8 procenta největší od roku 2013, pozn. red.). V Americe je to čtyřicet procent, což je špatné, ale vymírání to taky není.

Vždy záleží na interpretaci dat. Ve skutečnosti počet včelstev na světě mírně roste. Ztráty jsou veliké, ale včelaři jsou aktivní a nahrazují je. Sice pomře dvacet procent včel, ale za rok jsou včelaři zase tam, kde byli. Nebo i trochu výš. Ale stojí to peníze a velké úsilí. Větší umírání včel je většinou jen lokální.

Jak lokální?

Jak už jsem řekla, před dvěma lety byly u nás v jižních Čechách úhyny obrovské. I zkušení včelaři přišli o velkou část svých včelstev. Patrně kvůli virům, které přenáší roztoč varroa. Ten včelám škodí jako parazit, ale také přenáší nemoci. Když se jejich výskyt vymkne kontrole, dokážou docela rychle včelstvo zdecimovat.

Úhyny přicházejí ve vlnách a pořád se neví proč. Loňský rok a letošek se u nás naopak zdají být úžasné, ale o kousek dál na Moravě byl loňský podzim katastrofální. Proto se hodnocení včelařské sezony dělá vždy na základě dotazníků vyplněných včelaři z celé země, aby v tom nebylo lokální zkreslení.

Říká se, že pokud vymřou včely, vymřou i lidi.

Čtyři roky po nich. Jak prý řekl Albert Einstein.

A řekl? Nebo to někdo četl někde vlevo dole?

Spíš tak. Nikdy