Europoslanec Blaško oblepil Česko plakáty. SPD na nich kvůli penězům z Bruselu zamlčel

Vlaková nádraží po celé zemi zaplavily plakáty europoslance SPD Hynka Blaška, který na nich děkuje lidem za to, jak zvládli situaci kolem pandemie koronaviru. Kampaň platí z evropských peněz, jež mají k dispozici jednotlivé frakce v Evropském parlamentu. A kvůli bruselským pravidlům se Blaško tváří, že nejde o politickou propagaci.

„Stop koronaviru. Občané, jsem na vás hrdý. Buďme vzorem ostatním,“ stojí na Blaškových billboardech. K hnutí SPD, za něž kandidoval, se na nich však Blaško nehlásí. V kampani vystupuje jako generálmajor ve výslužbě a reprezentuje subjekt Identita a demokracie (ID). Lidem, kteří se nevyznají v evropské politice, může tento název znít poněkud tajemně. Ve skutečnosti jde o jednu z frakcí v Evropském parlamentu. ID sdružuje eurokritické a nacionalisticky zaměřené strany a za Česko do ní kromě Blaška patří ještě jeho kolega z SPD Ivan David.

„V České republice bylo mnoho lidí, kteří ve svém volnu a ze svých prostředků pomáhali, tak jsem si myslel, že by to byla jistá forma poděkování,“ vysvětluje Blaško pro Deník N, proč plakáty nechal vylepit. „Chtěl jsem zvolit jinou cestu než facebookovou, tam jsem lidem také děkoval, vyjadřoval jsem se k tomu. Tohle je tedy jen jiná forma toho samého,“ říká.

Na svém Facebooku Blaško vystavil fotky billboardů například z nádraží v Brně, Olomouci nebo Prostějově. Plakáty visí i na dalších nádražích v zemi včetně hlavního nádraží v Praze.

Kampaň Blaškovi hradí evropští daňoví poplatníci. Tedy i ti, kterým děkuje. Podle pravidel Evropského parlamentu mají jednotlivé frakce nárok na finanční podporu, ze které mohou platit administrativní nebo provozní výdaje, případně financovat svou informační a politickou činnost, která ale má být spojena s aktivitami celé Unie.

„Vytvořily se návrhy billboardů a poslaly se frakci, která to následně schválila, a dostali jsme na realizaci prostředky. Reklama je spojena s propagací frakce, takže ta s tím souhlasila a zrealizovali jsme to. Je potřeba propagovat také frakci, a tudíž nějaké prostředky na to jsou,“ potvrdil Deníku N europoslanec.

Důvod, proč Blaško na billboardech nevystupuje jako politik zvolený za SPD a zmiňuje pouze veřejnosti nepříliš známou ID, je vysloveně praktický: pravidla totiž poslancům zapovídají, aby