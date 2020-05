Jižní Súdán: V nemocnici Duk Pagaak potřebujeme Vaši pomoc

Dobrý den, moje jméno je Denisa,

jsem z humanitární organizace MAGNA. I přesto, že v těchto měsících pandemie koronaviru zastiňuje dlouhodobě trpící lidi a humanitární krize, my jsme od svých pacientů v těžce zkoušeném a občanskou válkou postiženém Jižním Súdánu neodešli a léčíme dál.

V nemocnici Duk Pagaak zachraňujeme životy dětí i dospělých. V těchto dnech pracujeme na jejím vybavení léky a zdravotnickými zásobami. Pokud se nám je nepodaří doručit včas, pomoc v jediné nemocnici pro desetitisíce lidí v širokém okolí bude ohrožena. Blíží se období dešťů a bude odříznuta od světa. Loni povodně způsobili, že se do nemocnice nedalo dostat několik měsíců.

Můžete nám pomoci i Vy, pokud podpoříte naše snažení a přispějete k zásobení nemocnice Duk Pagaak léky, lékařským vybavením, ale i terapeutickou stravou na léčbu podvýživy. A co je podstatné, díky vašim darům se nám podaří doručit zásoby včas.

Lékaři MAGNA tak budou moci léčit děti s malárií, horečkami a respiračními onemocněními. Pomůžeme i těžko podvyživeným dětem na hranici smrti a těhotným ženám.

V Duk Pagaak nemáme nemocnici, jakou všichni známe. Běžné, ale i ty nejsložitější zdravotnické výkony, které lékaři v České republice dělají ve vybavených ambulancích, děláme v areálu s dočasnými budovami. Pro hospitalizaci jsou určeny speciální stany.

Pro místní obyvatele není podstatné, jak nemocnice vypadá, ale že v ní dostanou pomoc a zachráníme jejich život nebo život jejich dítěte. V den matek, ale i pokaždé, když popisuji, v jakých podmínkách pracujeme v Jižním Súdánu, vynoří se mi před očima silueta kráčející matky s nemocným dítětem v náručí a její příběh.

Síla, snaha a odhodlání několik dní kráčet do nemocnice a pokusit se zachránit život svému nemocnému dítěti. „Mé dítě asi není dost silné, aby přežilo, ale prosím, zkuste to. Pokud se ho nepodaří zachránit, děkuji i za to, že se pokusíte,“ říká zdravotníkům matka, když doputuje.

Nemocnice Duk Pagaak je jediná v širokém okolí, a protože zde nejsou pořádné silnice, chodí se běžně pěšky. Cesta z hlavního města po prašných a blátivých komunikacích trvá i několik dní. Zdravotnický materiál, léky, terapeutickou stravu pro léčbu podvýživy musíme do nemocnice přivézt v nejbližších týdnech. Jinak nám nepomůže ani letadlo, na rozmočené improvizované přistávací ploše přistát nemůže.

Uvědomuji si, že krize, kterou prožíváme, se dotkla každého z nás. Ale chtěla bych Vás poprosit, abychom ani v těchto dnech nezapomněli na ty, kteří žijí v krizi celý život. V Jižním Súdánu zemřou každoročně desetitisíce dětí jen proto, že nemají přístup k základní zdravotní péči. Jsou na nás odkázáni.

Váš dar nám pomůže léčit a zachránit lidský život.

Denisa Augustínová

Denisa v roce 2001 založila spolu s Martinem Bandžákem humanitární organizaci MAGNA. Osobně se zúčastnila většiny misí MAGNA ve světě včetně Haiti, Jižního Súdánu, Konga, Nepálu, Libanonu, Iráku apod. V terénu tráví více než 11 měsíců v roce. Jako operační ředitelka koordinuje humanitární i dlouhodobé léčebné projekty na třech kontinentech s více než 1 200 převážně medicínským personálem v terénu.

Aktivity v číslech

V roce 2018 MAGNA zdravotníci v Jižním Súdánu vykonali 22 105 ambulantních konzultací, 111 402 lidí vzdělávali v oblasti výživy a zdraví kojenců a malých dětí, proti spalničkám, meningitidě a jiným smrtelným onemocněním bylo očkovaných 61 259 lidí a do programu výživy jsme přijali 3 666 těžce podvyživených dětí.