Vracejí se Pelíšky české herní scény. Mafie dostane moderní kabát, její duchovní otec u toho nebude

Devadesátá léta. V Rychnově nad Kněžnou se v kině promítá nyní už kultovní drama Mafiáni (Goodfellas). V první řadě vedle své matky sedí šestnáctiletý kluk a hltá atmosféru slavné gangsterky o zločinecké loajalitě a respektu k mafiánské rodině. Mladíkem je Daniel Vávra a film ho zásadně inspiruje při tvorbě hry Mafie, která se doteď drží na horních příčkách žebříčků nejzásadnějších českých titulů, a nastartuje tím jeho kariéru herního designéra.

Teď se Mafie vrací. Po osmnácti letech se dočkají všechny tři díly nového vydání a legendární první díl s podtitulem The City of Lost Heaven dostane moderní grafiku. Podle prvních informací by měl vyjít už 28. srpna.

Proč ale o příběhu Mafie píšeme, když se hrám na Deníku N věnujeme spíše výjimečně? Pokud existují Pelíšky tuzemské herní scény, dala by se za ně označit právě Mafie, která přitáhla k monitorům i nehráče. Úspěšný titul tehdy lidem ukázal, že i počítačová hra může nabídnout silný a dospělý příběh. Výjimkou nebyly třeba ani sexuální scény a postavy mafiánů měly propracované charaktery. Některé hlášky i momenty zlidověly.

Úspěch Mafie by se nedostavil bez českého dabingu, který byl u tak rozsáhlé hry do té doby v tuzemsku nevídaný. Stáli za ním známí profesionální herci a dabéři. Hlavní postavu Thomase „Tommyho“ Angela ztvárnil Marek Vašut, další postavy pak třeba Petr Rychlý či Antonín Molčík. Hudbu pak nahrál Český symfonický orchestr.

Designér bez zkušeností

Příběh vzniku Mafie je nicméně stejně fascinující jako její úspěch. Na dnešní poměry titul nevytvářel obří tým a zkušení veteráni herního průmyslu. Hlavní designér Daniel Vávra byl čerstvě po škole a zkusil si pár měsíců pracovat jako grafik v reklamce. Práce ho ale nezaujala, a tak nastoupil do brněnského herního studia Illusion Softworks (dnes 2K Czech). V oboru se tehdy jednalo o jedno z největších studií v Česku.

„To, že jsme Mafii udělali, svědčí o tom, jak je ten herní průmysl naprosto v prdeli.