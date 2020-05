Notes: Podvodný průzkum odhalen, vrak potížista a Orbán přitvrzuje

Z naší produkce

Oranžové obavy. Bývaly časy, kdy předseda ČSSD dostával za uši za to, že preference jeho strany spadly k dvaceti procentům. Co by za to dnes v Lidovém domě dali. Se zhruba třetinovou podporou voličů to na velkou parádu v podzimních krajských volbách nevypadá, sociální demokraté mají spíše obavy, aby neklesli ještě níž. I proto se ve čtyřech krajích odhodlali k dříve nevídanému kroku – o hlasy budou usilovat ve svazku s dalšími formacemi. Podrobnosti popisují Hana Mazancová a Jan Tvrdoň.

Falešný výzkum. Na sociálních sítích se od včerejška šířil volební model, který vypadal docela přesvědčivě. Jen ten sloupek vlevo – v posledních letech čnící nad ostatními – se smrskl téměř na úroveň těch sousedních. Nebylo pochyb o tom, že „výzkum agentury Kantar“ ukazující sešup hegemona ANO na úroveň Pirátů a ODS je podvrh. Neznámý autor si například pohlídal, aby součet procent tvořil stovku, upozorňuje ve svém textu Jan Wirnitzer.

Pod rouškou pandemie. Maďarská vláda využila nouzového stavu k dalšímu utahování šroubů. Policie tento týden zadržela na dvou místech lidi jen kvůli tomu, že na internetu kritizovali kroky kabinetu Viktora Orbána. Znepokojivou situaci u našeho visegrádského partnera detailně popisuje kolega Jan Moláček, který hovořil s maďarskými reportéry.

Soros o krizi. Nejen aktuální situací v zemi svého původu se věnuje v rozhovoru pro Project Syndicate úhlavní nepřítel orbánovského režimu, finančník George Soros. Těžištěm interview jsou ale dopady pandemie na globální ekonomiku. „Nastala největší krize mého života,“ říká.

Trable na náplavce. Sladit zájmy starousedlíků a návštěvníků center velkých měst občas bývá dost svízelné. Dokazuje to i spor obyvatel pražského Podskalí s provozovatelem „plovoucí galerie“ (A)void, jež kotví u náplavky. Jedni nadávají na hluk, pozvracené dveře a opilá individua, druzí chválí originální kulturní produkci. K jakému kroku nyní přistoupil magistrát, se dozvíte v článku Elišky Černé.

Zdroje nejsou. Pořizování roušek a respirátorů od počátku pandemie – eufemisticky řečeno – drhne. Stát chce nyní vytvořit dostatečnou zásobu ochranných pomůcek pro případ, že někdy v budoucnu bude muset opět vyhlásit nouzový stav. Plán má ale – jak zjistili kolegové Hana Mazancová a Michal Tomeš – slabé místo. Správě státních hmotných rezerv, která má nákupy pro jednotlivá ministerstva zařídit, na to chybí zhruba miliarda korun.

Poustevník v galerii. Sociální izolací nyní více či méně trpí skoro každý z nás. Zavřít se ale na týden do tmavé místnosti a odepřít si jídlo i kontakty s okolím je úplně jiný level. Proč se do tohoto asketického experimentu pouští v prostorách královéhradecké Galerie moderního umění slovenský umělec Dalibor Bača, objasňuje náš spolupracovník Patrik Garaj.

Jak se ti šlape? Pro někoho je to jen rutinní činnost, něco jako dýchání. Nor Erling Kagge ale chůzi vnímá jako mnohovrstevnatou činnost, kterou lze prožívat všemi smysly. Ve své knize, která nyní vyšla i v češtině, toulky krajinou i městským prostorem velebí nejen kvůli udržování fyzické kondice, ale vnímá je jako – slovy recenzenta Jana Lukavce – „skvělou metodu, jak důkladněji, hlouběji a pokorněji poznávat svět“.

Studio N. Tento týden jsme zahájili nový seriál Česká inspirace. Příběhu zdravotníků z litoměřické nemocnice, kteří se vzepřeli jejímu prodeji, se věnuje i dnešní podcast Filipa Titlbacha.

Zítra v tištěném Deníku N najdete:

Karanténa tíží Čechy. Ztráta příjmu a pocit ohrožení se rozlily do celé společnosti

Nemocnice čekají na pacienty, ti ale mají z návštěvy často strach

Ministryně Benešová couvá s novelou o státním zastupitelství

Nakažení bezdomovci za dvojitým plotem ve stanovém táboře v pražské Troji

Sdružení malých nakladatelů chce využít krizi k narovnání knižního trhu

Zaujalo nás jinde

Hrdinka z Údolí smrti. Projekt Paměť národa vypátral neznámý příběh Květy Axmanové, která po druhé světové válce zachránila na východě Slovenska 45 dětí. Na Facebooku o tom informoval šéf neziskové organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Problematická -ová. Ženy v Česku si zřejmě budou moci zvolit nepřechýlenou formu svého příjmení bez omezujících podmínek. Sněmovní výbor pro veřejnou správu to doporučil upravit v novele zákona o matrikách navzdory odmítavému postoji vlády, informovala agentura ČTK.

Rozpixelovaná fauna. Jak upozornit veřejnost na vymírání živočišných druhů, aby reakcí nebyly jen lhostejnost a zívnutí? Jistý JJSmooth44 upravil snímky zvířat podle jejich výskytu – čím menší světová populace, tím méně pixelů. V některých případech je to truchlivá podívaná…