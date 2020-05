Benešová couvá s kritizovanou novelou o státním zastupitelství. Nebude ji dál prosazovat, říká šéf žalobců

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) už nebude tlačit na prosazení novely zákona o státním zastupitelství. Deníku N to sdělilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Sama ministryně přiznala, že není jisté, zda se do konce volebního období kritizovaná norma dostane do Parlamentu. Pokud by se tak nestalo, musela by návrh znovu projednat vláda, která už ale může vypadat úplně jinak.