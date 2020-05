Jindy spíše váhavá Evropská komise ostře reaguje na verdikt německých soudců. Ve hře je respekt k unijnímu právu

Komentář Iva Šlosarčíka: Soudci minulý týden prohlásili, že Evropská centrální banka dlouhodobě překračuje své pravomoci tím, jaká opatření přijímá v reakci na krizi eurozóny. Kdyby tento rozsudek vydal Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, byl by to jen další z řady, byť významných, judikátů určujících fungování sedmadvacítky. Málokdo by si toho všiml a zcela jistě by verdikt nevedl ke komentářům o právní revoluci a nutnosti přepsat učebnice evropského práva.