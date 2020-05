„Ruský zázrak“ nízké smrtnosti má prozaické důvody. Rusů na koronavirus patrně umírá daleko více, než tvrdí Kreml

Rusko se se světově nejvyššími denními přírůstky počtu nakažených covid-19 blíží Španělsku. Už na přelomu týdne se tak může stát po USA druhou nejpostiženější zemí na světě. Úmrtí na koronavirus je tam ale oproti Španělsku hlášena ani ne desetina. Mohou za to odlišná metodika, chyby i účelová manipulace.

Rusko dnes ohlásilo 113 obětí za včerejší den, což je o něco více než v minulých dnech, přesto v něčem zůstává velký nepoměr. Zatímco v počtu potvrzených nakažených dohání Rusko s více než 260 tisíci případy druhé Španělsko, v počtu obětí pod 2500 se nachází až na 17. místě za Indií.

Ruská vláda je na toto relativně nízké číslo patřičně hrdá, o to více ji rozlítily texty New York Times a Financial Times.

Oba listy přišly se zprávou, že v Rusku, a obzvlášť v hlavním městě, nesedí počet úmrtí, který uvádějí oficiální statistiky. Texty vyvolaly ostrou reakci ruských úřadů. Ruské ministerstvo zahraničí je označilo za „neodůvodněné spekulace“ a „další senzacechtivý protiruský padělek“.

Novináři New York Times byli před třemi měsíci vykázáni z Číny, nyní jim něco podobného hrozí spolu s kolegy z Financial Times v Rusku. Osud redaktorů bude záviset nejspíše na tom, zda redakce vydají „opravy“ svých textů.

Čísla z matriky

Financial Times i New York Times vycházejí ve svých textech z porovnání statistik nárůstu celkového počtu úmrtí v Moskvě a v Petrohradě a počtu oficiálně hlášených obětí koronaviru.

Financial Times docházejí k závěru, že za „ruským zázrakem“ stojí