Jak zamávala karanténa s českou společností? Potíže s výpadky příjmů se už rozlily napříč všemi vrstvami. Ukazují to data z analýzy organizace STEM, kterou má Deník N exkluzivně k dispozici. Spojení nedostatku úspor s dalšími problémy podle sociologů vytváří riziko pro budoucnost.

Ztráta příjmů a pocit ohrožení se rozlily do celé společnosti, ukazují exkluzivní data ke krizi v Česku

Je to jedna z těch menších či větších rodinných katastrof, které teď s různou intenzitou prostupují celou společností. Za pětadvacet let podnikání nezažili Leopold a Ivona Königovi takovou bezmoc jako za poslední dva měsíce. Svých deset prodejen s českou módou museli kvůli koronaviru v půli března ze dne na den zavřít, tržby se propadly na nulu. A pak už jen každý den sledovali, jak jim naskakují dluhy a klesá hodnota právě naskladněné jarní a letní kolekce.

„Nejdřív jsme mysleli, že se nás opatření nebudou týkat a že se uzavřou jen velké obchodní domy. Vždyť do našich obchodů chodí denně jednotky lidí. Pak ale přišla vládní nařízení a zavřelo se všechno. Zprvu jsme nutnost opatření chápali. První týden jsme v euforii ušili tisíce roušek, část jsme prodali, část rozdali. Pak už jsme jen fascinovaně sledovali, jak nesmyslně a nesystémově vláda postupuje při uvolňování karanténních opatření a čekali jsme, kdy na nás přijde řada,“ popisují Königovi.

Přečtěte si také Špatně placení Češi se pohybují v bludném kruhu. Zanedbávají zdraví, děti i své okolí

Pro jejich rodinnou firmu byl koronavirus větší rána než ekonomická krize v roce 2008 – ta nastupovala pozvolna, a podnikatelé tak stihli alespoň zavčas reagovat. „Tohle ale bylo naprosto nepředvídatelné,“ dodává Ivona Königová. „Náš segment – tedy oděvy, textil – není tak ziskový obor, aby v něm bylo možné vytvářet velké finanční rezervy. Když se něco zavře ze dne na den, rezerva dojde hned. Člověk počítá s peněžním tokem a ten se najednou utne,“ popisuje Leopold König.

Firmě v nouzi částečně pomohl prodej oblečení přes Facebook, košile a obleky se ale touto cestou udávají těžko. „Byla to spíš morální podpora, kdy jsem viděla, že někdo o naše produkty stojí, to bylo pro mě důležité. Pomohlo mi to, abych neskončila v blázinci,“ líčí napůl v nadsázce spolumajitelka firmy.

S manželem teď vyhlíží pomoc ze státního záchranného programu Antivirus, která pokryje alespoň platy všech dvaceti zaměstnanců, na něž si museli podnikatelé půjčit. „Další závazky jsou nájmy a DPH. Takže dlužíme jak státu, tak pronajímatelům,“ líčí Leopold König zkroušeně situaci firmy a pojmenovává tak problémy, které zasáhly velkou část české společnosti. Dokonce větší, než se v počátku krize zdálo. Potvrzují to i nová data.

Tři čtvrtiny dospělých v problémech

Podle analýzy sociologů z organizace STEM se výpadky příjmů v kombinaci s nedostatkem úspor dotýkají statisíců pracujících lidí v Česku. A jak dokládá úvodní příběh, nejde jen o skupiny, které měly už před krizí nízké příjmy a majetek a byly ohroženy nedostatkem. Dopady opatření proti šíření koronaviru se rozlily celým Českem, napříč všemi vrstvami, a kupí kolem sebe problémy.

Na celkové hodnocení důsledků koronavirové krize je ještě brzy. Sociologové už ale načrtli stav, ve kterém se po téměř dvouměsíčních pandemických restrikcích česká společnost nachází. Výsledek popisuje analýza STEM z konce dubna, kterou má Deník N exkluzivně k dispozici. Odborníci v ní vytyčili čtyři