Ruský virolog o tajné biologické laboratoři a o tom, jestli je koronavirus k Rusům milosrdnější: „Všechno ještě přijde.“

Jako žák a student miloval chemii. Dnes jsou jeho vášní viry, v posledních měsících ten, který trápí skoro celou planetu. Sergej Viktorovič Něťosov ví, že to mohou být zákeřní zabijáci. Sedmnáct let pracoval v tajném vědeckém centru Vektor, které bylo v dobách studené války Západem podezříváno z vývoje biologických zbraní.

Jak si vysvětlujete, že už od začátku května Rusko přinejmenším do včerejška stabilně uvádělo počet nových prokázaných nákaz kolem 10 tisíc za 24 hodin? Přičemž v době, kdy Evropa už hlásila přeplněné nemocnice a mrtvé, se zdálo, že vy se dokážete útoku pandemie ubránit. Pak se ale začala situace dramaticky zhoršovat…

Zpočátku byla naše vláda příliš klidná: k nám se to nedostane, my vás uchráníme… Ano, situaci s Čínou jsme zvládli dobře a včas. Bylo přerušeno letecké spojení, všechny, kteří se odtamtud vraceli, jsme pečlivě prověřovali. Ale s Evropou se nám to nepovedlo.

Věřili jsme, že u nás se objeví ojedinělé případy a epicentrum je stále v Číně, na kterou jsme se soustředili. Jenže najednou se ukázalo, že hlavním nebezpečím pro nás není Čína, ale Evropa. Devadesát procent zavezených nákaz se k nám dostalo z Itálie, Španělska a Německa.

Nejdříve jsme zdaleka ne všechny případy odhalovali. Teď víme, že více než polovina nakažených u nás je bez jakýchkoliv symptomů.

Důvodem prudkého nárůstu počtu nových nákaz také je, že zpočátku byla politika testování jiná než teď: vzorky jsme odebírali pouze u těch lidí, kteří měli vysokou teplotu a pneumonii, a k tomu přijeli ze zemí, jako je Španělsko, Itálie nebo Čína.

A to nebylo správné?

Já jsem od počátku navrhoval, abychom zavedli okamžité vyšetření všech tzv. kontaktních osob. Jenže tehdy jsme prostě neměli kapacity na to, abychom takové množství lidí diagnostikovali.

Teď je Rusko má?

Už dva týdny ano.

Profesor Sergej Něťosov (* 1953) Molekulární biolog, doktor biologických věd, profesor, člen Ruské akademie věd, vedoucí laboratoře biotechnologie a virologie fakulty přírodních věd Novosibiřské státní univerzity.

Pochází z Kemerovské oblasti, z města Leninsk-Kuzněckij.

S viry pracuje celý život. Byl 17 let zástupcem vedoucího laboratoře pro vědeckou práci kdysi jednoho z nejutajovanějších objektů v Rusku – centra virologie a biotechnologie Vektor. Právě tam se vědci snažili viry a bakterie „přinutit“, aby je „poslouchaly“. Mohly se tak stát i biologickými zbraněmi.

Současný vysoký počet nakažených je tedy do značné míry způsoben i tím, že se vyšetřují všechny kontaktní osoby. Není ani problém si test zaplatit. Stojí to maximálně 20 dolarů. Někde i méně.

Vyděsila Rusy statistika, podle které jste se dostali už na 1. místo v počtu prokázaných nákaz v Evropě? Začali se chovat jinak?

Přírůstek 10 tisíc denně, to je