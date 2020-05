Notes: V Číně testují na covid-19 celé velkoměsto, v Brně vynalezli křupometr a špionážní kauza desetiletí

Dvoje rukavice, ve kterých necítíte ruce, brýle, které se zamlžují, návleky, které si přišlapáváte, kapuce, co vám padá do očí, oblek, ve kterém se potíte, všechno vás svědí a tlačí a nemůžete se poškrábat. Pro řadu zdravotníků klasický pracovní úbor. Redaktorka a fotograf slovenského Denníku N strávili den v červené zóně. Zdravotníci, kteří pečují o pacienty s covid-19, si od některých lidí za své nasazení vysloužili potlesk na balkoně a obdiv, jiní ale chtějí jejich dům označit červenou barvou.

Vyvracet či dokazovat cokoliv ve špionážní kauze desetiletí – takzvané ricinové kauze – je prakticky nemožné, protože i ty nejdivočejší verze mohou být pravdivé. Čeho všechno jsou schopny ruské tajné služby? Jestli máte odvahu se to dozvědět, tak si poslechněte dnešní podcast s redaktorkou Petrou Procházkovou.

Čínská metropole Wu-chan, odkud se pravděpodobně do světa rozšířil koronavirus, chce otestovat na nemoc covid-19 všech jedenáct milionů obyvatel. Otestovat velkoměsto přijde v přepočtu na 6,5 miliardy korun a hotovo má být do deseti dní. Jak to zařídit a kdo testování zaplatí, ale soudruzi zatím neprozradili.

Přežil v džungli, prošel Afghánistánem a teď bude mladý důstojník radit premiéru Andreji Babišovi v otázkách bezpečnosti státu a armády. „Je chytrý, spíše tichý, dobrý tahoun na taktické úrovni,“ popisuje Petra Matouše člověk, který zná jeho vojenské dovednosti. Proč se Babiš právě nyní rozhodl zřídit funkci poradce pro bezpečnostní a armádní otázky, není jasné, opakovaně ale předvedl, že v bezpečnostních otázkách nemá příliš rozhled. Zato ve zbraních se vyzná…

Přes 800 podpisů už nasbírala petice vyzývající ke zrušení ústavů, kde pečují o lidi s postižením, seniory i děti. Výzvu podepsali i šéfové zařízení a akademici. Ústavní prostředí je podle odborníků omezující, represivní a navíc drahé. „Vždyť je to jasné jako facka, že kdyby se peníze investované do ústavů investovaly do samotných lidí, do pomoci jejich rodinám, bylo by to velké plus pro jednotlivce i pro celou společnost,“ říká jeden ze signatářů.

Sněmovna dnes měla ve stavu legislativní nouze projednávat novelu o zákona o veřejných zakázkách. Ta by umožňovala v „naléhavých situacích“ státu nakupovat od neprůhledných firem, které porušovaly smlouvy nebo mají neznámého majitele. Lepší totiž rouška od šmelináře než žádná… Jenže zkrácené řízení se má týkat i případů, kdy stát usoudí, že o zakázku se může ucházet pouze jeden subjekt. Více nešvary novely popisují Bára Janáková a Eva Romancovová.

Parta lékařů v Litoměřicích zburcovala veřejnost i stát, aby zastavila prodej tamní nemocnice Pentě. Příběh občanské revolty, který může posloužit jako návod pro ty, kdo se rozhodnou změnit politické rozhodnutí ve své obci, popisuje Jana Ciglerová. Startujeme tím tak seriál Česká inspirace, ve kterém budeme představovat osobnosti, které se nezištnou pomocí, občanskou statečností či neúnavnou činorodostí snaží zlepšovat život ve svém okolí a tím i v celém Česku.

ČSSD půjde v řadě krajů do voleb v koalicích

Petice vyzývá ke změně systému péče o lidi s postižením, seniory i děti

Vlivná „teta“ řídila ilegální operace z Číny, získávala peníze pro KLDR

Evropská komise přichází s plánem, jak obnovit cestování uvnitř Unie

Shrnutí pražské „ricinové kauzy“: vyvrátit nelze ani nejdivočejší verze

Koronavirus může přinést prázdná sedadla i konec levných letů

Nejkrvavější katastrofy moderní historie souvisejí s nacionalizací levice

Jaká je role chůze v rozvoji lidského druhu? Popisuje Erling Kagge

Rozvolňování pokračuje: Na česká pódia se vrátilo divadlo

Krátké zprávy

Trumpův zeť Jared Kushner nevyloučil odložení prezidentských voleb kvůli pandemii koronaviru. Jenže datum je fixně dané a nemá na něj vliv ani Kushner, ani samotný Trump. Slibem ale nezarmoutíš.

Obavy o bezpečnost elektromobility v Číně vyvolal už pátý požár elektromobilu za tento měsíc. Elektromobily vehementně podporuje vláda jako řešení smogu a Čína je v jejich prodeji světovým lídrem. Většina Číňanů ale loni koupě elektrovozu litovala.

Premiér Babiš dnes hovořil o postupném otevírání hranic. Čechy ale zároveň vyzval, aby svou dovolenou raději trávili v tuzemsku a podpořili tak české podnikatele. „Tak my bychom rádi, aby zůstali doma a utratili ty peníze tady,“ prohlásil premiér, který má na srpen naplánovanou dovolenou v Řecku… a rekreaci na Maledivách odložil.

Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová navrhne snížení platů poslanců, senátorů a ministrů. Podle ní by měla být gáže pro politiky zhruba pětinásobkem minimální mzdy.

Křupou víc oplatky, chipsy nebo čerstvý chleba? Teď to konečně zjistíme! Vědci z Brna vynalezli přístroj na měření křupavosti potravin. Já sázím na tvrdý chleba…

… řidičův chleba. Řidička v Praze dnes doslova zapíchla své auto do výkopu, vůz museli vytahovat hasiči s jeřábem. Lehce zraněnou ženu si převzali do péče záchranáři.

Choďte do práce, ale nejezděte MHD, potkávejte se s přáteli, ale nepřibližujte se k nim. V Anglii dali lidem při uvolňování opatření proti koronaviru jasné instrukce.

Kvůli koronavirové krizi byla z newyorského vězení propuštěna řada vězňů, stovka z nich už je ale zpátky za mřížemi covid necovid. Ve městě, které nikdy nespí, stoupl minulý měsíc počet krádeží o 43 procent. Náhoda?

V Thajsku dostala roušku i obří Buddhova socha v chrámu nedaleko Bangkoku. Má to podpořit lidi, aby používali pomůcky k zakrývání úst a nosu.

Smutné zprávy na konec. Ve věku 89 let po dlouhé nemoci zemřel slavný spisovatel, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. Rozloučení s náčelníkem indiánského kmene Kikapů, který procestoval 150 zemí světa a čtrnáctkrát obeplul či obletěl zeměkouli, proběhne jen v užším rodinném kruhu.