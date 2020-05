Hloubací stezky, pomalost a jehličí pod nohama. Vyšla kniha o blahu chůze

Jaká je role chůze v rozvoji lidského druhu a jaká může být její budoucnost? A jak chození souvisí s politikou? I to se snaží odhalit stručná, ale hutná knížka Radost z chůze: Krok za krokem ke své duši. Její autor Erling Kagge je norský nakladatel a cestovatel, který se rád vydává do nehostinných oblastí či do městských ulic na kreativní bloumání.