Opatrně otevřete hranice, vyzvala EU členské státy. Chce, aby lidé mohli na letní dovolenou

Slovo postupně bylo na tiskové konferenci Evropské komise k novému plánu obnovy cestování v EU jedním z nejpoužívanějších.

Znovuobnovení volného pohybu mezi státy by mělo proběhnout „postupně a koordinovaně“. Brusel počítá se třemi fázemi, nyní se nacházíme ve fázi nula. Fáze jedna by měla být fází otevření hranic mezi jednotlivými zeměmi a regiony, ke kterému by mělo dojít po posouzení epidemiologické situace v těchto státech, fází dvě je pak odstranění omezení na hranicích v celé EU.

Současné představy Evropské komise a vybraných států o letním cestování a dovolených v EU: