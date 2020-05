Všechny rockové cesty vedou k Little Richardovi. Odešel architekt rock’n’rollu

Americký zpěvák, pianista a autor evergreenů Richard Wayne Penniman, známější pod dětskou přezdívkou Little Richard, zesnul 9. května ve věku 87 let v rodinném sídle v Tullahomě. Poslední měsíce trpěl rakovinou kostí.

„Malého velkého muže“ rock’n’rollu obdivovali, ctili a jeho hity přebírali souputníci Elvis Presley, Buddy Holly i Everly Brothers. V jeho kapele sbíral zkušenosti začínající Jimi Hendrix. Na Richardových písních se učili mladičcí Beatles, Paul McCartney se do jeho pěveckého stylu zamiloval natolik, že z převzatých Richardových písní jako Long Tall Sally udělal svůj raný interpretační majstrštyk. Keith Richards z Rolling Stones si jeden čas krátil po jeho vzoru příjmení na údernější Richard. Evergreeny Little Richarda jako Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly či Lucille si s chutí střihli The Kinks, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Bruce Springsteen i Freddie Mercury spolu s Queen.

K Little Richardovi se hlásili také souloví průkopníci Otis Redding a Sam Cooke. James Brown přiznával, že právě u Richarda prvně zaslechl inspiraci ke svým nakažlivým funkovým rytmům. A Ray Charles o Richardovi koncem 80. let prohlásil: „Tento muž začal styl muziky, který určil tempo spousty věcí, jež se v hudbě dějí dodnes.“ Little Richard se nehonosil přezdívkami Původce, Inovátor nebo Architekt rock’n’rollu náhodou.

Richardův architektonický plán byl přitom zdánlivě jednoduchý, leč