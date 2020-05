Unikátní nezávislá kultura, nebo absolutní zlo s nahými lidmi a rámusem? Vrak parníku na Vltavě rozděluje

Pražský magistrát se rozhodl rázně vyřešit dlouholetý spor mezi obyvateli pražského Podskalí a provozovatelem „plovoucí galerie“ (A)void Ivo Slavíkem. Vypověděl mu smlouvu z kotviště. Řada lidí v čele se známými osobnostmi to považuje za útok na unikátní alternativní scénu. Jenže místním se zase nelíbí porušování nočního klidu či pohyb nahých lidí na palubě. Dnes omšelé plavidlo bylo mezi válkami jednou z nejluxusnějších lodí na Vltavě a do 80. let brázdilo řeku jako legendární parník Vyšehrad.