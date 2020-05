Soros: Verdikt německého soudu může znamenat konec Evropské unie, jak ji známe

Nevrátíme se tam, kde jsme byli, když začala pandemie. To je naprosto jasné. Jenže je jasné právě jen tohle. Všechno ostatní zůstává v osudí, říká americký finančník maďarského původu George Soros.

Prožil jste mnoho krizí. Je pandemie covid-19 srovnatelná s některou dřívější?

Ne. Nastala největší krize mého života. Už před tím, než udeřila pandemie, jsem si uvědomoval, že zažíváme revoluční moment, v němž se to, co by bylo za normálních časů nemožné, nebo dokonce nepředstavitelné, stává nejen možným, ale pravděpodobně naprosto nezbytným. Pak přišel covid-19, který úplně rozboural životy lidí a vyžádal si velice odlišné chování. Jde o bezprecedentní dění, jaké v této kombinaci patrně ještě nikdy nenastalo. A skutečně ohrožuje přežití naší civilizace.

Dalo se této krizi předejít, kdyby byly vlády lépe připravené?

Pandemie infekčních nemocí jsou tu už od dýmějového moru. V devatenáctém století byly celkem časté a pak na konci první světové války přišla španělská chřipka, která se projevila ve třech vlnách, přičemž nejvíc životů si vyžádala ta druhá. Zemřely miliony lidí. Zažili jsme i další vážná infekční vzplanutí, například prasečí chřipku před pouhými deseti lety. Je tedy ohromující, jak