Německo bude hlídat hranice s pěti západními sousedy nejméně do pátku. Tlak na jejich otevření sílí

Až do pátku bude německá policie kontrolovat hranice pěti sousedních západních zemí. Trvá na tom spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Tlak na jejich otevření ovšem stále roste. Jako možnost to připouští už i hlavní německý zdravotní úřad Institut Roberta Kocha. Bez ohledu na to, jak se Berlín rozhodne, na česko-německé hranici se nic nezmění. Tu hlídá jen česká policie a Češi už přes ni na rozdíl od Němců cestovat mohou.