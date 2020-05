Baletky Miřenky Čechové jsou zpovědí o devadesátkách i krvavě zaplaceném úspěchu

Miřenka Čechová před lety spolu s Radimem Vizvárym založila taneční soubor Tantehorse, později pak s manželem Petrem Boháčem fyzické divadlo Spitfire Company. Nositelka mnoha ocenění a spiritus agens mnoha tanečních událostí z pomíjivého světa divadelního umění vystoupila už v roce 2018 knihou Miss Amerika: v multižánrovém svazku se mísí fotografie, komiks a český i anglický text a titul byl zároveň součástí „multimediálního projektu“ včetně performance hlavní autorky, za niž byla nominována na Cenu Thálie. Vypravěčka Mckenzie Tomski, imigrantka v New Yorku, zde hledá svou identitu i americký sen a tematizuje hlavní leitmotivy Čechové tvorby: hledání sebe sama, své individuality čelící mnoha tlakům a očekáváním okolí. Hledání prostřednictvím osvobození těla a odpoutání jeho pohybu. Za mnohým, co Miřenka Čechová dělá, jako by stále co dlouhý temný stín stály formativní roky rigidního prostředí konzervatoře. Právě v novele Baletky se Čechová k tomuto období vrací nejotevřeněji – také proto, že slovem.

Elita a trauma

Situace vyprávění je následující: desetiletá vypravěčka (se silnými biografickými vazbami na autorku) se z menšího pohraničního města dostane do Prahy na výběrovou baletní školu z nejvýběrovějších, na státní konzervatoř. Venku zároveň zuří divoká devadesátá léta a pražský život se z velké části přesunul do odrbaných mnohdy suterénních prostor rychle vznikajících klubů. Kromě rocku, undergroundu a alternativy se vzedmula vlna elektroniky, nekonečných dance party a také lehkých, těžších i nejtěžších drog. Energie postkomunistického gründerského kapitalismu