Komentář Jiřího Pehe: Ve světě i u nás se stále více lidí identifikuje se zdánlivě novým směrem, kterému se říká konzervativní socialismus. Ten v sobě spojuje odpor vůči liberalismu, nejrůznějším emancipačním snahám, návrat k vlastenectví, národu, tradičním hodnotám a zároveň i silný sociální rozměr. To vše pod heslem „obrany slušnosti a spravedlnosti“. Ve skutečnosti nejde o nic, co by tu už dříve nebylo. Podívejme se, jak to pokaždé dopadlo a proč se tato ideologie opět vrací.