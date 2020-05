Přijel ruský agent zavraždit české politiky? Rozebíráme, co může stát za kauzou s ricinem

Jakkoliv připomíná muž s jedem v kufříku karikaturu na ruského tajného agenta plnícího vražednou misi, nelze vyloučit, že do Prahy 14. března 2020 skutečně přiletěl. Stejně tak je možné, že jde o zpravodajskou hru Rusů, ve které máme my, Češi, pouze roli kulis. Není ani vyloučeno, že jde sice o hru Rusů, ovšem nikoliv zpravodajskou, ale řekněme – meziresortní. O Prahu je zájem, o diety rovněž a metody donášení, práskání a diskreditace by v boji o lukrativní funkce nebyly v dějinách lidstva použity poprvé.

Bezhlavě věřit jen jedné z verzí není namístě. Což ovšem neznamená, že by tři čeští regionální politici, kterým podle anonymního zdroje mělo nebezpečí hrozit, neměli být chráněni. To nejhorší, co se jim mohlo stát, se jim už ale stalo – již nikdy si nebudou moci být zcela jisti, zda po nich nepasou ruští agenti. Vyvolat v nich strach o sebe i své rodiny, narušit jim klidné spaní, zkomplikovat jim život, donutit je ohlížet se na ulici po každém muži v baloňáku, i to může být cíl celé operace: ruské tajné služby vám umějí život nejen vzít, ale dokonale ho zničit. Stačí jedna dobře mířená dezinformace.

Verze 1.: Moskva se rozhodla zabít drzé Čechy

Nelze nijak vyloučit, že nebezpečný náklad do Česka skutečně dorazil a přivezl ho v kufru Andrej Končakov, úřadující šéf pražské filiálky organizace nazvané, jak je v Rusku zvykem, slovem složeným z prvních slabik hodně dlouhého názvu – Rossotrudničestvo. Jde o Federální agenturu pečující o ruské krajany žijící v zahraničí a rozvíjející kulturní spolupráci se zeměmi, kde má zastoupení.

Rossotrudničestvo má své zastoupení v 81 zemích, v nichž úřaduje 98 jeho představitelů. Většinou provozuje Centra vědy a kultury, které je i v Praze. Ve dvaadvaceti zemích má Rossotrudničestvo představitele, který funguje v rámci velvyslanectví Ruské federace.

Vůbec poprvé se jméno Andreje Viktoroviče Končakova