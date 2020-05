Falešných certifikátů na respirátory koluje spousta. S kolika dovozci uspěli, ministerstvo neprozradilo

Padělané certifikáty Deníku N poskytla renomovaná společnost, která působí v oblasti obchodu se zdravotnickým materiálem. Podle jejích představitelů byly jedním z důvodů, proč se nezapojila do potenciálně velmi lukrativního obchodu s respirátory a rouškami za podmínek, jaké nastavilo ministerstvo zdravotnictví.

Deník N mluvil s několika seriózními firmami z oboru. Všechny potvrdily, že situace, kdy ministerstvo zdravotnictví zkraje krize narychlo shánělo velké množství ochranných pomůcek, byla výhodná spíše pro hráče, kteří nemuseli příliš hledět na reputační riziko. „Výhodu měli dodavatelé, kteří si mohli dovolit to, do čeho bychom my nikdy nešli,“ shrnul to pod podmínkou anonymity manažer jedné z firem.

Mezi padělky je i certifikát, který měl údajně vydat český Výzkumný ústav bezpečnosti práce čínské firmě Dalian Hailong Orthopedic Equipment. Její jméno se sice na internetu dá vyhledat v různých seznamech dodavatelů respirátorů, český dokument ale není pravý.

„Přiložený certifikát VÚBP nevydal, je tedy falešný. Vzhled certifikátu, grafické uspořádání či použitý text neodpovídá certifikátům VÚBP,“ potvrdil Deníku N Vladimír Dostálek, mluvčí ministerstva práce, které je zřizovatelem výzkumného ústavu.

Další padělek měla vystavit italská certifikační společnost Celab. Laboratoř