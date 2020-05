Kterého světového lídra smete koronavirová krize jako prvního? Horkým favoritem je brazilský prezident

Analýza Tomáše Nídra: Je to jen taková chřipečka, tvrdí někdejší výsadkář, svérázný brazilský prezident Bolsonaro o onemocnění covid-19, chodí mezi své příznivce, potřásá si s nimi rukama, pořizuje selfie a ostentativně ignoruje fakt, že jeho země patří k nejpostiženějším. Část Brazilců ho miluje, část už ho má plné zuby a v latinskoamerické velmoci se stále častěji mluví o puči. Akorát není jisté, zda ho rozpoutají jeho odpůrci, či on sám.

Když se novináři na konci dubna zeptali Jaira Messiase Bolsonara, co říká na to, že Brazílie má už přes pět tisíc obětí covid-19 a v této smutné statistice překonala Čínu (věrohodnost údajů z kolébky koronaviru nechme v tomto textu stranou), prezident reagoval: „No, a co? Co chcete, abych udělal?“ A v odkazu na své druhé jméno zavtipkoval: „Jsem Mesiáš, ale zázraky nedělám.“

Nějaký spasitelský trik by se mu ale nyní hodil. Nejen při záchraně vlasti před pandemií, která právě sem přesouvá své epicentrum a kde je k dnešnímu dni už jedenáct a půl tisíce obětí, ale také při udržení své vlastní politické kariéry.

Kvůli jeho přešlapům během posledních dvou měsíců a zatrvzelému popírání nebezpečí nemoci, kterou s rouškou na půl žerdi označil za „chřipečku“ a kterou „on jako sportovec nedostane“, se v souvislosti s ním až moc často mluví o převratu. A to hned ve dvou možných variantách: takovém, který by ho svrhl, nebo takovém, kterým by si autoritářský prezident odstranil z cesty parlament i soudy a stal by se samovládcem. Dost divoké scénáře na demokratickou zemi, kterou Brazílie posledních třicet let přes všechny své problémy jednoznačně je.

S nožem v břiše do prezidentského paláce

Bolsonaro