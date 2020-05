Notes: Fiala v bojovné náladě, Jižní Korea v nervozitě a sovětský člověk ve věčné iluzi

Petr Fiala odmítá Babišovu kritiku přístupu opozice ke koronavirové krizi a sebevědomě tvrdí, že bude příští rok na podzim sestavovat vládu – to vše a mnoho dalšího ve velkém rozhovoru, který s lídrem ODS vedla Renata Kalenská.

Náměstek ministra obrany Filip Říha musel v únoru odejít poté, co odbor pod jeho vedením nakoupil radary podstatně dráž, než schválila vláda. Dostal zlatý padák hodně přes milion korun, v dubnu se však na ministerstvo vrátil a nově tam dělá právníka, píše Barbora Janáková.

Jižní Korea dlouho platila za jeden ze vzorů, pokud jde o efektivní opatření proti šíření koronaviru. Jenomže jak popisuje Magdalena Slezáková, teď přidělal Jihokorejcům vrásky případ mladíka, který s kamarády – a taky s kronavirem v těle, o čemž nevěděl –, prošel pár podniků v oblíbené soulské zábavní čtvrti. Výsledek? Zatím 86 nakažených a více než pět tisíc sledovaných. Život ve stínu koronaviru zkrátka ještě dlouho nebude jako dřív.

Také Petr Koubský hledá odpověď na jednu z nejčastěji pokládaných otázek dneška – proč je mezi západem a východem Evropy tak propastný rozdíl, pokud jde o rozšíření nemoci covid-19.

Ivan Adamovič vás pozve na výstavu Bohemian Taboo Stories, která zkoumá různé, na první pohled dost bizarní umělecké počiny spojené s lidskou sexualitou. Nečekejte nic vulgárního, je to spíš celé takové jakési – no, doplňte si adjektivum sami dle libosti po přečtení článku a zhlédnutí fotek.

Manažeři profesionálních fotbalových klubů zítra v Praze rozhodnou o tom, zda, kdy a jak bude pokračovat první a druhá fotbalová liga. Podrobnosti před napjatě očekávaným verdiktem přináší David Janeczek. Diváci se ale na stadiony zřejmě nepodívají.

Z textu vydaných o víkendu stojí určitě za zařazení do Notesu rozhovor Petry Procházkové s ruským profesorem Olegem Soloduchinem. „Přes všechnu otevřenost, o kterou se snažím, jsem z generace sovětských lidí. Jsem sovětský člověk. Některé hranice asi nedokážu překročit,“ říká, když dojde řeč na druhou světovou válku. Jaké myšlenkové hranice jsou pro Rusy dodnes tabu?

Co píší jinde

Podle serveru Seznam Zprávy zavedlo vyšetřování brněnské korupční kauzy kolem místních politiků z hnutí ANO policisty až k tamnímu extremistickému spolku Slušní lidé. Z odposlechů podle Seznamu vyplynulo, že jeden z politiků Babišova hnutí byl v úzkém kontaktu s šéfem Slušných lidí, boxerem Zdeňkem Pernicou.

Rádio Svobodná Evropa na svém webu připomíná americký program dodávek vojenské techniky Sovětskému svazu během druhé světové války. Pro dnešní Rusko je stále nepředstavitelné si přiznat, že by jeho vítězství nad Německem nemuselo být výhradně jenom jeho. Ale americká letadla a další technika k němu – minimálně – velmi napomohly.

Pokud máte rádi Verneovy Dva roky prázdnin nebo podstatně temnější příběh dětských trosečníků Pán much od Williama Goldinga, možná vás bude zajímat osud skutečných šesti chlapců, kteří se v roce 1965 ocitli na pustém ostrově a strávili na něm víc než rok. Jak to s nimi dopadlo, popisuje britský deník The Guardian.

V zítřejším Deníku N najdete:

Jak si vede opozice v období koronakrize?

ČR se částečně vrátila do „běžného“ stavu. Otevřely se obchody a zahrádky restaurací

Odpor k pandemickým opatřením pomůže německým radikálům oslovit širší publikum

Děti budou ve stresu, vadí rodičům jeden termín přijímaček na střední školy

Přinášíme unikátní data o „nákupní panice“ i obřích ztrátách hospod a hotelů

Komentář: O demokracii se přichází v hlavách, ne ve volbách

Záchranným sítem ministerstva kultury propadají malí nakladatelé

Boj médií s dopady viru: snížené mzdy i výpovědi

Z dnešního Notesu je to vše. Dnešek přinesl další otevřené obchody a restaurační zahrádky, těm, kdo se na ně chystali, ale dost možná zkřížil plány déšť. I ten je ale pozitivní zprávou. Tak ať je jich v nadcházejících dnech, novinách a Notesech co nejvíc!