Dám svou funkci k dispozici, sliboval Berkovec po kauze s „kádrovacím“ e-mailem. Teď čeká na klub a klub čeká na něj

Předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec před dvěma měsíci neobvyklým způsobem e-mailem obeslal své spolustraníky s „návodem“, koho volit do Rady ČT, a to podle vztahu kandidátů k hnutí ANO. Po kritice, která se na něj snesla, oznámil, že nabídne svou funkci k dispozici. To se zatím nestalo. Výbor se totiž ještě nesešel, ač po jeho svolání Berkovcovi spolustraníci volají.