Po brexitu koronavirus. Stovky českých rodin na severu Anglie drtí nedostatek peněz. Vrátí se?

Za lepším životem i prací do severní Anglie odešly tisíce Čechů, jakmile mohly. Na začátku 90. let a po vstupu ČR do Evropské unie. Letos přišla dvojitá rána – komplikace s brexitem a hlavně pandemické karanténa a ztráty příjmů. Zůstat, nebo se vrátit? O nesnázích, nezištné pomoci i naději v mladých píše v reportáži z Bradfordu a Leedsu Ivan Kytka.