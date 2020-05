Antropolog vrací jinakosti její lidskou tvář

Kniha Imaginace jinakosti: Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století odpovídá na tyto otázky velmi zevrubně, s obdivuhodnou znalostí domácích pramenů i zahraniční sekundární literatury. Její autor, antropolog Filip Herza se zaměřuje na různé druhy „jinakosti“ v populární zábavní kultuře, „především z perspektivy genderových studií, disability studies a postkoloniální teorie“. A protože se jevy, jež analyzuje, v angličtině nazývají „freak shows“, můžeme jej také označit za českého průkopníka „freak studies“.

Demokratizace a sekularizace monster

Fascinace různými „monstry“ člověka provází po staletí, jak ostatně ukazuje i kniha Fantastický bestiář cestovatelů. Ovšem jen příslušníci dobových mocenských elit si je podle Herze mohli vydržovat nebo si pořizovat sbírky neobvyklých artefaktů – rohů jednorožce, úlomků meteoritů či podivně tvarovaných mušlí. Na aristokratických dvorech raného novověku se předměty a bytosti spadající do kategorie „přírodních zvláštností“ stávaly „odznaky moci a společenského statusu svých majitelů“.

Řada panovníků včetně Marie Terezie si také vydržovala dvorní „trpaslíky“ nebo „mouřeníny“. Svého dvorního „trpaslíka“ měl například na přelomu 18. a 19. století údajně také pražský arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk (1749–1830).

V šlechtických službách působil rovněž Angelo Soliman (1721–1796), ve Vídni usedlý černoch, vychovatel v rodině Liechtensteinů, člen zednářské lóže. Jak popsal historik Eduard Maur, Soliman coby vážený vídeňský měšťan byl kvůli svému exotickému původu po smrti zbaven kůže, jež byla následně „vycpána“ a vystavena veřejnosti v budově dvorní bibliotéky v c. k. kabinetu přírodnin jako součást expozice tropického pralesa.

Prezentace i dalších „kuriozit“ a „monster“ se už od 18. století postupně rozšiřovaly do dalších vrstev, pronikaly do městské zábavní kultury na jarmarcích a „zasahovaly tedy i širší publikum“, především to městské. Postupně se také měnil jejich výklad.

Starší interpretace pokládaly monstra za